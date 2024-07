Papiamento Vert-Kampioen Fokmerries op CH Norg

Gisteren werd Papiamento met Mark de Groot kampioen op het Vert-Kampioenschap Fokmerries op CH Norg. Na een eerste selectie uit 14 tuigpaardmerries liet de jury bestaande uit Lammert Vinke, Joop van Wessel en arbiter Erik de Gooyer een tussengroep overrijden waarbij zich twee paarden bij de kopgroep mochten voegen. Een zestal werd vervolgens uitgenodigd voor de finale om het kampioenslint.

”Papiamento presenteerde zich met veel voorwaartsdrang, met sterke, goed vierkante bewegingen waarbij ze haar achterhand ver onder de massa brengt en ze haar voorbenen met veel expressie wegbrengt. Iets meer erover gaan kijken zou deze zwarte merrie nog mogen.” Vinke lichtte toe dat een kopgroep van vier paarden qua prestatie dicht bij elkaar lag en dat de winnaar zeer constant presteerde en haar passen mooi afmaakte.

Petra-1-T tweede

Plaats twee ging naar de zeer tuigtypisch optredende, zeer best en royaal bewegende, over veel expressie in de voorhand beschikkende Petra-1-T ( keur van Eebert) van de familie Van Schadewijk die geshowd werd door Robbie van Dijk. Vinke gaf aan dat de jury deze merrie iets korter in het voorbeengebruik vond. Petra werd onlangs kampioen Regio Tuigpaard Zuid. Henk Prins kon vervolgens de zeer actievol maar iets vlugger ten opzichte van de koplopers bewegende, deftige Korose (keur sport van Fantijn) van M. Postma opstellen. Vinke: “Een merrie die een mooie verrichting liet zien.” Daarna volgde Ilanda PSH (elite sport van Eebert) van de fam. Pos met Marcel Ritsma. Vinke: “Deze merrie waardeerde zich op bij de tweede presentatie.” De deftige en lichtvoetig bewegende Mereda II (keur van Eebert) van M. Velhuizen met Freek Saris en de groot van de vloergaande Emaire (sport van Manno) van N. Calis/ J. Kramer met Nico Calis volgden.

Bron: KWPN