Tweevoudig Olympiër Don Geniro van Chinese eventingruiter Alex Hua Tian met pensioen

De in Engeland gefokte Hannoveraan Don Geniro (v. Don Kennedy) groeide onder zijn de Chinees-Britse ruiter Alex Hua Tian naar het hoogste niveau in de eventingsport. Het paar nam twee keer deel aan de Olympische Spelen. In Rio bereikten ze zelfs de achtste plaats. Na tien jaar topsport gaat de zestienjarige ruin nu met pensioen.

“Hij is al zo lang mijn toppaard – hij maakt al meer dan 10 jaar deel uit van mijn leven,” zei Alex Hua Tian aan Horse and Hound. “We zijn naar twee Olympische Spelen geweest, maar het zijn niet alleen de kampioenschappen, de resultaten, de hoogte- en dieptepunten – en er zijn genoeg hoogte- en dieptepunten geweest – hij is ook een paard dat me enorm veel heeft geleerd, niet alleen over paardrijden en de ervaring om naar kampioenschappen te gaan, maar ook over management thuis.”

Alex Hua Tian debuteerde met Don Geniro in 2013 op het internationale circuit. Hoogtepunten waren de twee Olympische Spelen. In Rio werd het paar achtste, in Tokio 25ste nadat ze na de dressuur nog op de derde plaats stonden. Eén keer won Hua Tian de Event Riders Masters in Bramham. Van de 45 internationale starts behaalde het paar zestien keer een top tien klassering.

Het WK vorig jaar in Pratoni was hun laatste wedstrijd. Ook hier werd een hoge dressuurscore behaald, maar in de cross gaf de Chinese ruiter op.

Don Geniro blijft ondanks zijn pensionering wel actief. Hij zal dienen als schoolmaster voor de vijftienjarige junior dressuuramazone Isabel Caldwell.

Bron Horse and Hound