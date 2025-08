Brons voor Sam dos Santos op WK Voltige

In Stadl Paura, Oostenrijk, werd dit weekend het EK Voltige voor senioren gehouden en voor de junioren en young vaulters stond het WK Voltige op het programma. Sam dos Santos veroverde een bronzen medaille. De Europese titel bij de senioren werd gewonnen door Duitsland, in de WK voor de jeugd waren er twee titels voor het enthousiaste gastland Oostenrijk. Italië en Denemarken wonnen voor het eerst medailles.

De FEI Europese Kampioenschappen Voltige voor Senioren bevatten individuele rubrieken, een pas de deux en een teamwedstrijd. De FEI Wereldkampioenschappen Voltige voor Junioren en Young Vaulters hadden deze zelfde vier rubrieken voor de junioren en individuele titels voor de young vaulters.

Sam dos Santos met Hero. Foto: FEI Lukasz Kowalski.

Brons voor Dos Santos

De kwaliteit bij de young vaulters was hoog op dit WK. Fans zaten tot het einde op het puntje van hun stoel. De Duitser Arne Heers voegde de wereldtitel toe aan zijn palmares, nadat hij vorig jaar de Europese titel won. Zijn kür op muziek met Cleiner Onkel T OLD, gelongeerd door Sven Henze, leverde de hoogste score op, waarmee de eindscore op 8.576 kwam. Teamgenoot Bela Lehnen eindigde net achter hen met 8.512. Voor Lehnen was het de tweede zilveren medaille met Formule 1 D.C. in handen van Alexandra Knauf. Voor het nieuwe paard van de Nederlander Sam dos Santos, Hero gelongeerd door Santos’ zus Emy, werd de spanning een beetje te veel. Dit deed wat afbreuk aan de scores. Dos Santos finishte op 8.417 en dat was goed voor de bronzen medaille.

Sam dos Santos met zijn zus en longeur Emy dos Santos. Foto: FEI Lukasz Kowalski.

WK Junioren en Young Vaulters

De landenwedstrijd bij de junioren ging naar thuisland Oostenrijk, die in eigen huis veel enthousiasme kregen voor hun gouden medaille. Het was spannend tot het laatste moment tussen de laatste twee teams in de Junioren teamcompetitie, maar na tien jaar heroverde Oostenrijk de wereldtitel met een score van 7.976. De score van het paard bleek cruciaal in de finale, waarin Fornarina 3 (gelongeerd door Robert Robl) Sambas Argument von Ka (gelongeerd door Peter Wagner) versloeg. Het jonge Duitse team eindigde op de zilveren medaille, slechts 0.024 achter Oostenrijk.

Anna Weidenauer behaalde de individuele titel young vaulters bij de vrouwen voor Oostenrijk met Calcifer, gelongeerd door Maria Lehrmann. Josephine Vedel Søndergard Nielsen werd gekroond tot individueel wereldkampioen junioren bij de vrouwen en neemt de titel voor het eerst mee naar Denemarken. Haar optreden bezorgde het publiek kippenvel na een ongelooflijk moeilijke kür, wat haar een perfecte tien opleverde van een van de juryleden en een eindscore van 8.666.

Het thuispubliek was ook in extase toen Oostenrijk de wereldtitel won in de Junior Pas de Deux-klasse. De spanning liep hoog op, toen het Oostenrijkse duo Flora Maurer en Larissa Jöbstl, op Leondardo en gelongeerd door Eva Maria Kreiner, onberispelijk moest presteren om de Duitse combinatie Felix Wöhe en Greta Helene Liebig voor te blijven. De Oostenrijkse oefening met hoge moeilijkheidsgraad werd beloond met de gouden medaille. Wöhe en Liebig pakten de zilveren medaille met Quesera-Sera gelongeerd door Andrea Harwardt.

Het Duitse seniorenteam op weg naar het Europees kampioenschap.

EK Senioren

Kathrin Meyer uit Duitsland won voor de tweede keer de individuele Europese titel bij de vrouwen, Quentin Jabet uit Frankrijk bij de mannen. Ook voor Jabet was dat een prolongatie. Mede dankzij zijn paard Othello van’t Laarhof die in handen van longeur Loic Devedu een 9 kreeg. Bij de pas de deux ging de Europese titel naar Rebecca Greggio en Davide Zanella – het enige goud van het kampioenschap voor Italië. Met een totaalscore van 8.970 op Orlando Tancredi, gelongeerd door Claudia Peterson, waren ze met gemak de beste en voegden ze de Europese titel toe aan hun Wereldbekeroverwinningen. De landenwedstrijd voor teams sloot het evenement op spectaculaire wijze af. Team Duitsland nam opnieuw de gouden medaille mee naar huis. Hun vrije proef maakte indruk op het publiek en de jury en werd gewaardeerd met een totaal van 8.537. Ze voltigeerden op Ecuador 28 met Alexandra Knauf als longeur.

Bron: FEI / Horses.nl