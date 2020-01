Drie leden van voltigefamilie Eccles ontvangen FEI onderscheiding

De Britse voltigeurs Joanne, Hannah en John Eccles hebben van de FEI een onderscheiding gekregen voor hun enorme prestaties de afgelopen jaren op EK's en WK's in de voltigesport. Joanne verdiende een gouden speld en haar zus Hannah werd geëerd met een zilveren speld. Hun vader ontving als longeur ook een gouden speld.

Joanne had haar prijs te danken aan vijf gouden, vier zilveren en twee bronzen medailles, die ze won bij verschillende kampioenschappen voor senioren. Hannah ontving haar speld door één gouden, drie zilveren en één bronzen medaille in de wacht te slepen. John kreeg zijn speld voor het behalen van zes gouden medailles op kampioenschappen voor senioren. Ook heeft hij bijgedragen aan vele bronzen en zilveren teammedailles.

WH Bentley

Joanne: ”De familie is erg blij met de onderscheiding en we hebben hulde gebracht aan onze langdurige teamgenoot WH Bentley.”

Erkenning

”Het feit dat we allemaal een speld hebben ontvangen, maakt het nog mooier. We werken altijd als een team naar onze doelen. We zijn ongelofelijk trots dat de FEI onze prestaties heeft erkend. Hopelijk zullen we andere kleinere landen en alle ruiters blijven inspireren om te blijven streven naar hun doelen,” aldus Joanne.



Dankbaar

Joanne: ”Er zijn veel mensen geweest die ons hebben ondersteund op onze reis en we zijn iedereen hier dankbaar voor. We zouden nooit alles hebben bereikt zonder onze paarden en zonder WH Bentley, die voor ons het absolute droompaard is.”

Bron: Horses.nl/Horse & Hound