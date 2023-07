Joske van Koelen na gebroken kuitbeen toch naar EK Voltige: ‘Overwinning op zich’

Joske van Koelen brak dit voorjaar haar kuitbeen en daarmee leek haar droom om deel te nemen aan het EK Voltige in rook op te gaan. Maar de 29-jarige was net voor CHIO Aken weer in de running en veroverde daar toch een startplek voor het EK. "Dat alleen is al een overwinning op zich", vertelt ze.

Bij de afsprong op haar eerste internationale wedstrijd van het seizoen, landde Van Koelen niet goed. “Ik voelde meteen dat het foute boel was”, vertelt ze in een interview met het AD. Het werd een race tegen de klok. Ze zat 3,5 week in het gips en was bijna acht weken uit de roulatie. “Maar twee dagen nadat ik in het gips zat, stond ik wel al in de sportschool. De rest van mijn lichaam heb ik zo sterk mogelijk gehouden, zodat ik zo snel mogelijk weer op niveau kon komen.”

Brons lijkt haalbaar

Haar missie lukte en op CHIO Aken kon Van Koelen laten zien wat ze waard was. In Flyinge maakt ze haar EK-debuut. Naast de individuele strijd, neemt ze ook deel aan de landenwedstrijd. Nederland is serieuze kandidaat voor het brons. Volgens Van Koelen heeft de bondscoach daar hoge verwachtingen van.

Na de verplichte test op dinsdag en de technische test op woensdag neemt Van Koelen de zestiende plaats in met een 6,891.

Bron: AD