Nieuwe versie Handboek voltige per 1 juni 2021

Per 1 juni 2021 gaat een nieuwe versie van het handboek voltige 2021 in. Het handboek voltige geeft de richtlijnen voor de beoordeling van de oefeningen weer en is een aanvulling op het Wedstrijdreglement voltige. Er wordt nader ingegaan op de aspecten waarop paard en voltigeur beoordeeld worden tijdens een wedstrijd. Het moet gelezen worden in lijn met het wedstrijdreglement voltige.

Vanuit het voltigeforum is een werkgroep aan de slag gegaan om de beoordeling meer in lijn te brengen met de guidelines for vaulting judges van de FEI. Zo zijn de aftrekpunten en basisscores aangevuld en aangepast. Daarnaast zijn bij de Technische Test aanpassingen gedaan in het aantal galopsprongen en het artistieke gedeelte. Veelal gaat het om verduidelijkingen en toevoegingen om tot een goede beoordeling van de getoonde oefeningen te komen.

Klik hier om naar de nieuwe versie van het handboek voltige 2021 te gaan.

Bron: KNHS