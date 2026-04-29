NK Voltige: Isalotte van Agteren, Puk van Ierland en Sam dos Santos kampioen

Op het NK Voltige, dat werd verreden tijdens het internationale CVI op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, zijn de nationale titels verdeeld bij de junioren, young vaulters en senioren. Isalotte van Agteren (junioren), Puk van Ierland (young vaulters) en Sam dos Santos (senioren) werden gekroond tot Nederlands kampioen. “Ik denk dat we niet eerder zulke goede resultaten hebben gehaald op een CVI met zoveel concurrentie. De kampioenen hebben hun titel meer dan verdiend,” aldus bondscoach Claire de Ridder.

Ellen Liem Door

De Ridder vervolgt: “Ik ben eigenlijk super blij met de prestaties. En dat het NK tijdens een internationale wedstrijd plaatsvindt, geeft voor mij alleen maar extra informatie over waar we staan. Bij de junioren dames heeft Isalotte die klasse gewonnen en bij de senioren heren Sam. En bij de seniorenteams was Nederland één en twee.”

Vroeg in het seizoen

Tegelijkertijd plaatst ze een kanttekening. “Het NK valt altijd vroeg in het seizoen. Je hebt nieuwe programma’s en aan het begin zitten de voltigeurs er nog niet zo in als later. Maar voor een eerste wedstrijd heeft iedereen prima gepresteerd en kunnen we alleen maar heel tevreden zijn.”

Isalotte van Agteren

De Nederlandse titel bij de junioren ging naar Isalotte van Agteren. “Isalotte is pas 15 jaar en laat nu al zien dat ze op dit niveau mee kan doen,” aldus De Ridder. “Ze heeft zich sinds het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Technisch was ze vorig jaar ook al heel goed, maar ze is gegroeid in het opgaan in de muziek. Ze is nu echt meer aan het ‘dansen op een paard’. Ook mentaal staat ze sterk. Ze is natuurlijk zenuwachtig, maar ze kan daar heel goed mee omgaan.” In de uitslag van het NK hield Isalotte Carlijn van Hagen (zilver) en Maartje Evink (brons) duidelijk op afstand in het klassement.

Puk van Ierland

Bij de young vaulters ging de titel naar Puk van Ierland. “Puk is een hele elegante voltigeur,” zegt De Ridder. “Ze is goed in het ‘vertellen’ van het verhaal van haar programma’s. Ze is creatief en heeft echt haar eigen stijl.” Mirte Ruitenbeek werd hier tweede en het brons was voor Mette Irausquin.

Sam dos Santos

In de seniorenrubriek ging de Nederlandse titel overtuigend naar Sam dos Santos. “Op de internationale wedstrijd was hij de enige die boven de 80 procent scoorde. Het niveau waar hij op zit is een klasse apart,” vertelt De Ridder. “Sam heeft drie goede rondes laten zien. Opvallend was zijn keuze bij de verplichte oefeningen. Eigenlijk voltigeert iedereen linksom, maar hij heeft zijn verplichte oefeningen rechtsom gedaan. Daarmee maakte hij het zichzelf moeilijker, maar nog steeds wist hij te winnen. Dat is echt uniek.” Renske van Schaik eindigde als tweede in het Nederlands kampioenschap en Elle van Dijk behaalde de bronzen medaille.

EK en WK

“Het grote doel dit jaar is het EK voor de junioren en young vaulters en voor de senioren het WK in Aken. Zo’n WK is er maar één keer per vier jaar en je merkt dat dit voor iedereen een hoogtepunt is waar naartoe wordt gewerkt. Dat zag je nu al terug in het niveau. We kijken ernaar uit hoe het zich verder ontwikkelt.”

Uitslagen

Junioren Solo

Isalotte van Agteren

Carlijn van Hagen

Maartje Evink

Young Vaulters Solo

Puk van Ierland

Mirte Ruitenbeek

Mette Irausquin

Senioren Solo

Sam dos Santos

Renske van Schaik

Elle van Dijk

Bron: KNHS