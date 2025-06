Sam dos Santos tweede in verplichte test in Aken

Sam dos Santos was vanmorgen in de verplichte test in Aken gelijk succesvol met de 13-jarige KWPN'er Hero (v. Aron HBC) en eindigde op de tweede plaats met een 8,407. Het paar werd door Ursula Ramge aan kop gezet met 8,950. Krisztina Bence-Kiss en Carina Ingelsson hadden met een 8,938 en een 8,838 de derde plaats over voor het optreden. Doris Knotter zat daar met een 6,903 en de negende plaats ver onder.

Thomas Brüsewitz greep de overwinning in het eerste onderdeel bij de voltige voor mannen. De Duitse topvoltigeur had naar Aken de 14-jarige ruin William II Z (v. Wilson) meegenomen. De combinatie scoorde 8,501 en hiermee kreeg hij net een hogere score dan Dos Santos. Carina Ingelsson zette hem bovenaan met 9,163. Bij Ursula Ramge en Krisztina Bence-Kiss kwam hij als tweede (8,725) en vierde (8,900) uit de bus. Doris Knotter kwam met een 7,214 niet in de buurt van deze cijfers.

Lehnen derde

Bela Lehnen bemachtigde voor thuispubliek de derde plaats met de 15-jarige Rheinlander Formel 1 D.C. (v. Flatley 2). De Duitser kreeg met de bruine ruin 8,373.

Nederlandse teams in top vijf

Vanmiddag werd er ook een teamcompetitie verreden waaraan Nederland deelnam. Het team van Roy Rogers met de 16-jarige KWPN’er El Arenal (v. Zapatero) eindigde op de vierde plaats met een 6,786. Het team bestond uit: Dianne van der Lee – Meulen, Renske van Schaik, Floortje Klarenbeek, Naomi Ruitenbeek, Mirte Ruitenbeek, Carlijn van Hagen en Arthur Seidel. Team Horst aan de Maas werd vijfde met de 13-jarige Rheinlander Fuer Dich 6 (v. Flores Dream). Zij ontvingen een score van 6,176. Het team bestond uit: Elle van Dijk, Moriah Dekker, Dagmar Dekker, Ilse van Dijk, Bregje Achten, Geertje van der Meer en Stijn Thomassen.

Bron: Horses.nl