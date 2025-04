Sam dos Santos wint bij young riders in Ermelo

Sam dos Santos schreef gisteren met de 16-jarige KWPN'er Evermore R (v. Zapatero VDL) de individuele proef bij de young riders op zijn naam in Ermelo. Hij stond bij drie van de vier juryleden aan kop. Zijn totaalscore kwam uit op 8,427.

Bij de vrouwen in de individuele proef voor junioren was er nog meer succes voor Nederland. Isalotte Van Agteren werd derde met de 15-jarige ruin Dimitri Rocks. Het duo scoorde 7.457. De hoogste score kreeg het paar van Alexandre Brooks. Hij had een 7.963 over voor hun optreden.

Senioren

Bij de senioren vielen de Nederlanders net bij het podium. Renske Van Schaik werd vierde met de 14-jarige KWPN’er Gaborone (v. Bretton Woods). De jury waardeerde hun optreden met 8,042. Rik Bierling eindigde ook op de vierde plaats met de 16-jarige KWPN’er Escape (v. Alertro). Het paar kreeg 7.949.

Team Roy Rogers

In de teamwedstrijd werd team Roy Rogers derde. Hun behaalden een totaalscore van 6.975.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl