Charissa Buurmeijer over zelfstandigheid: ‘Het is bizar snel gegaan’

Ellen Liem
Charissa Buurmeijer over zelfstandigheid: ‘Het is bizar snel gegaan’ featured image
“Ik zat er al vijf jaar aan te denken en het begon een beetje te knagen. Toen heb ik de knoop doorgehakt”, vertelt Charissa Buurmeijer die inmiddels succesvol ondernemer is. Op de foto met haar eerste Subtoppaard Nacho (v. Indian Rock). FOTO BY LOT PHOTOGRAPHY/ LOTTA TIMMERS
Door Ellen Liem

Na vijftien jaar werkzaam geweest te zijn bij Stal Witte besloot dressuuramazone Charissa Buurmeijer voor zichzelf te beginnen en dat gaat uiterst succesvol. Ze begon vorig jaar met drie paarden en binnen no time waren haar stallen gevuld. Maar niet alleen zakelijk, ook in de keuringsbaan én in de sport waren er voor Buurmeijer successen te vieren: Tijuanna (Dynamic Dream x Zack) werd reservekampioen op de NMK en met Nacho (Indian Rock x Fürst Fantasy) bereikte de amazone voor het eerst in haar carrière de Subtop.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant