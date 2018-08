Micky Schelstraete (13) wint juniorendebuut: ‘Cupido is echt super leuk’

Micky Schelstraete bracht Cupido twee eerder uit in het Z2 en debuteerde nu bij de junioren. “Het voelt wel heel anders. En hij beweegt ook veel groter en is anders te rijden dan m’n pony’s”, vertelt de jonge amazone die zowel nationaal als internationaal enorm succesvol in de ponysport. “Cupido is echt super leuk en lief. Soms wel een beetje gek maar heel erg fijn om te rijden.”

Net op tijd

De combinatie had nog wel wat rommeltjes onderweg. “Er was voor het regenwater een greppeltje gegraven langs de ring en er zaten twee gaten. Toen Cupido die zag schrok hij. In de uitgestrekte galop sprong hij weg, in de middenstap was hij even druk en in een volte een beetje uit balans”, legt Jonna Schelstraete uit over de proef van haar dochter. “En onderweg was Micky de proef kwijt maar nog net op tijd bedacht ze waar ze heen moest.”

Heel veel knopjes

“Micky en Cupido moeten nog een beetje wennen aan elkaar maar we zijn heel tevreden. In de draf kan er een tandje en Micky moet nog het vertrouwen krijgen dat dat kan. En het is voor haar nog een beetje moeilijk om de knopjes te vinden, want er zitten er natuurlijk heel veel op”, vervolgt Schelstraete lachend over haar voormalige Grand Prix-paard. “Micky is pas dertien en mag er nog even over doen. Naast de pony’s kan ze nu alvast rustig aan een paard wennen.”

CSI terug bij Schelstraete

Met CSI maakte Jonna Schelstraete vorig week haar rentree in de ring en won toen de Prix St. Georges met 69,46%. Schelstraete verkocht de United-zoon drie jaar geleden aan de Zweedse jeugdamazone Sofie Andersson. Doordat deze zich gaat focussen op haar studie kwam CSI met oog op de verkoop terug bij Schelstraete.

Toch niet zo goed?

“Ik vond het nu eigenlijk veel fijner dan vorige week. CSI was mooi bovenin en gedragen en ik kwam veel meer echt aan rijden toe. Voor mijn gevoel had het makkelijk 70 procent kunnen zijn. Maar als commentaar kregen we dat de pirouettes iets te groot waren en die tikken als dubbeltellers hard aan. Ik denk dat ze toch niet zo goed waren als ik zelf dacht”, besluit ze lachend.

Van Kollenburg tweede en derde

Met 62,28% zette Jolien van Kollenburg met Da Vinci SVK (v. Vivaldo) de hoogste score in de Intermédiaire I neer. Dat betekende in het gecombineerde klassement Lichte Tour de tweede plek. Het duo reed ook de Prix St. Georges en behaalde in die proef 62,06%.

Nieuw PR voor Verbeek

In de gecombineerde jeugdrubriek noteerde junior Pem Verbeek met de in Oldenburg goedgekeurde maar inmiddels geruinde Fernando Torres (v. Florencio I) een nieuw persoonlijk record van 66,44%. Young rider Demy Kurstjens behaalde 64,12%. Dat deed ze met Kingsley Chaplin DK (v. Johnson) die na een lange wedstrijdpauze vorige week zijn rentree maakte in de ring.

Bastings eigen concurrent in Grand Prix

Remy Bastings bracht twee paarden uit in de Grand Prix. Zowel Dior S (v. Spielberg) als Ambassador (v. Rhodium) werd door een van beide juryleden aan kop geplaatst, maar uiteindelijk won Dior met 63,04% en volgde stalgenoot Ambassador met 62,61% op de tweede plek in dit met de Intermédiaire II gecombineerde klassement.

Hazenveld wint met 10 procent juryverschil

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma, waarin alleen in proef 37 twee combinaties een voldoende score behaalden. Het oranje lint ging naar Floortje Hazenveld. Haar proef met Shaoli (v. Scolari) werd met 72,29% en 61,86% (en dus ruim 10% juryverschil) erg wisselend beoordeeld maar de gemiddelde score van 67,07% was royaal voldoende voor de overwinning. Anne de Koning en Etiamo S (v. Stedinger) noteerden 60,71%.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl