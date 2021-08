1.45m Grote Prijs Outdoor Vragender wederom in handen van Dennis van den Brink

“Geef haar maar een kusje, dat vindt ze fijn.” Dennis van den Brink doet het voor en plant een dikke zoen op de neus van zijn schimmelmerrie Aonia Domain. “Ze is heel lief”, vertelt de ruiter aan een heel jonge fan. Ze krijgt zijn winnaarsrozet en begint nog harder te stralen. Het meisje geeft een kusje en streelt de neus. Geduldig blijft de merrie staan, ze heeft net haar eerste nationale 1.45m Grote Prijs gewonnen in Vragender.

“Vorig jaar met een zwarte, nu een witte”, lacht Dennis van den Brink, die een jaar geleden dezelfde hoofdrubriek won op Outdoor Vragender, maar dan met een zwarte hengst. Hij bedacht zich ook geen moment toen de inschrijving geopend werd. “Ik rijd altijd graag in Vragender, maar dit weekend is wel heel mooi. Het is het mooiste nationale outdoor springconcours van Nederland!”, vertelt de ruiter uit Nijkerkerveen.

Het winnen van de Morssinkhof Rymoplast Grote Prijs was de kers op de taart. Na vier dagen springsport gingen 35 ruiters van start in het hoofdnummer en genoten ze ervan om eindelijk weer voor publiek te rijden. Negen haalden de barrage. Gerco Schröder, winnaar van individueel zilver en teamzilver op de Olympische Spelen in London, streed er volop voor met Colando 21 (v. Conthargos), maar hij kon niet op tegen de zevenmijlspassen van Gypsy d’ Usance (v. Namelus R) onder Pim Mulder die aan de leiding ging. Uiteindelijk werd Gerco zelfs vijfde, wat veel zegt over de concurrentie.

‘Overal voorwaarts blijven rijden’

Dennis van den Brink had zich niet direct tot de favorieten gerekend, al is Aonia Domain (v. Mylord Carthago) de laatste maanden zeer goed in vorm met drie top-6 klasseringen in internationale 1.45m rankingproeven. “Het sterke punt van haar is heel krap draaien, maar er zaten niet veel krappe wendingen in de barrage. Vooral heel veel lange lijnen. Ze heeft niet de grootste galop. Ik denk dat we het verschil gemaakt hebben met haar efficiënte sprongen en de wending naar de dubbelsprong. We konden overal voorwaarts blijven rijden.”

Nog één vraagje: Waarom draagt zijn merrie een masker? “Ze zeggen dat dit stressverlagend werkt. Ze is snel nerveus, al is dat al een heel stuk verbeterd. Is dat door het masker of omdat ze ouder wordt en meer ervaring heeft? Dat weet ik niet, maar ik houd het nog maar even zo”, lacht hij.

Mulder en Kuipers

Pim Mulder werd tweede, maar ook derde met de pas achtjarige, zelf opgeleide Viktor Z (Verdi). “Heel blij mee. Het was weer geweldig rijden hier.” De vierde prijs ging naar Doron Kuipers op Huberth B (v. Verdi) die nog even zijn duim opsteekt voordat hij de vrachtwagen weer inpakt voor de terugreis.

‘Alles was goed geregeld’

Voor het eerst konden de paarden in staltenten blijven overnachten. Dennis van den Brink maakte er ook gebruik van. “Super fijn en voor een eerlijke prijs. Alles was zo goed geregeld hier. De barbecue op zaterdag was ook een topidee. Het is ook leuk om te zien hoe druk Nory Morssinkhof bezig is met de catering en dat Eric Morssinkhof zelf ook meehelpt met het ombouwen van de parcoursen. Iedereen steekt de handen uit de mouwen. Het zijn ook wel echte liefhebbers van de sport. Ze genieten ervan als hun eigen paarden winnen, maar ook als ik win.”

Het paard dat de familie Morssinkhof, eigenaar van Paardensportcentrum Lichtenvoorde, in een feeststemming bracht, was Goldstar (v. Ukato) onder Melvin Greveling. Ze wonnen op zaterdag de 1.40m kleine Grote Prijs om de Iron Horse Farm Prijs. Jan Konijn en Doron Kuipers waren hier tweede en derde.

Bron: Persbericht