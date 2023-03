Afsluiter Braunschweig voor Mario Stevens en Starissa

De Grote Prijs van Braunschweig, een 4* proef over 1,55 met barrage, ging zondagmiddag naar de Duitse ruiter Mario Stevens met zijn toppaard Starissa (v. Stakkato Gold). In de barrage was het duo veruit de snelste foutloze combinatie. Johannes Ehning werd tweede met Classic Donna (v. Mylord Carthago).

De Australische Hilary Scott tekende voor plaats drie met Oaks Milky Way (v. Clearway). De snelste barrageruiter was Koen Vereecke uit België, die met Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze) wel een balk zag vallen en zevende werd in het eindklassement

Frederiks en Van Asten

Beste Nederlander in deze Grote Prijs was Henk Frederiks, die met Impian D (v. VDL Bubalu) een balk had op de driesprong in de basisomloop. Ook Leopold van Asten en VDL Groep Nino du Roton (v. Iron man van de Padenborre) kregen een springfout en vielen net buiten de prijzen met hun snelle vierfouters.

Bron: Horses.nl

