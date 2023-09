Argentinië en Ierland naar kopposities in Deurne

In de afsluitende 1,45 m rubriek van het weekend op Green Valley Estate ging de winst naar de Argentijnse ruiter Ignacio Maurin met Chaquitos PS (v. Chacco-Blue). In de barrage was de Argentijn een halve seconde sneller dan Denis Lynch met Hunter (v. Quintender). Ook plaats drie in deze P<C Projects Prix was voor een Ier: Matt Garrigan met Quantum Robin V (v. Eldorado van de Zeshoek).

Achter de in België gevestigde Turkse ruiter Derin Demirsoy op plaats vier, volgden de Nederlanders. Finn Boerekamp tekende met een foutloze barrage met Call Me Baby Quick PS (v. Conthargos) voor plaats vijf, Mel Thijssen was zesde met Imodo (v. Quasimodo Z) en broer Mans Thijssen reed Hello (v. Ambler Gambler) naar de zevende positie. Mans Thijssen had de tweede tijd, maar zag een balk vallen in de barrage. Vader Leon Thijssen was de laatste starter met Faithless Mvdl (v. Ukato) maar ook hij wist de lei niet schoon te houden.

Uitslag

Bron: Horses.nl