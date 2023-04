Bondscoach Vincent Voorn: ‘Auke heeft verdiend gewonnen’

Auke Feenstra kwam, zag en overwon op het Nederlands Kampioenschap Young Riders. In het zadel van zijn 9-jarige merrie Jolineke viel er drie dagen geen balk in de fraaie piste van Green Valley Estate in Deurne. “Auke heeft verdiend gewonnen”, concludeert bondscoach Vincent Voorn dan ook. Iris Michels veroverde het zilver door de afsluitende proef te winnen. Mans Thijssen legde beslag op de bronzen medaille.

Ook het derde en laatste jeugd-NK van dit weekend kende een spannende ontknoping. Skye Morssinkhof, winnares van de eerste twee wedstrijddagen, maakte net een foutje teveel, waardoor voor haar slechts de zesde plek overbleef. Finn Boerekamp verdedigde in een ontspannen stijl zijn virtuele derde plek, maar zakte in het klassement door twee vallende balken. Hierdoor maakte hij plaats op het podium voor stalgenoot Mans Thijssen met Joviallity, die met twee nulritten op de laatste dag een knappe opmars maakte.

Top twee ongewijzigd

Iris Michels hield haar Numero Uno-hengst Isaac goed bij de les. Op indrukwekkende wijze veroverde het duo niet allen de dagprijs maar ook de tweede plek in het kampioenschap. Auke Feenstra kon zich als laatste starter met Jolineke een balk en een tijdfout permitteren. Geheel in stijl sloot de 20-jarige Auke zijn eerste kampioenschap bij de jeugd af met een foutloze ronde en was de hoogste trede op het podium voor de ruiter uit Drachten.

Opstapje

“Ik ben echt superblij dat mijn paard het zo goed deed. Alle dagen nul, dat kon niet beter”, vertelt Auke na afloop van het behalen van de nationale titel. “Ik heb haar in de voorbereiding op het NK naar twee landelijke concoursen meegenomen. Dit NK kon dan misschien een mooi opstapje zijn naar internationaal rijden”, klinkt het bescheiden uit de mond van Auke Feenstra. Die opzet lijkt geslaagd met deze NK-winst.

Auke rijdt Jolineke nu zo’n twee jaar. “Ik heb haar net als mijn andere paard samen met haar fokker, we hebben een mooie samenwerking.” Auke gaat nu toewerken naar de internationale wedstrijd in het Belgische Bonheiden. “Daarna moet ik even kijken hoe de rest van het seizoen gaat lopen. Als het EK daarin zit is dat mooi meegenomen. Het is niet per se mijn hoofddoel om daar te rijden, maar deze overwinning helpt zeker mee.”

Bondscoach positief

Vincent Voorn, bondscoach van de Young Riders, is positief gestemd over het verloop van het kampioenschap. “Als ik het met vorig jaar vergelijk is het niveau denk ik weer wat hoger. Auke is op een geweldige manier boven komen drijven. Hij heeft super gereden, zijn paard is intelligent, ik denk dat hij verdiend gewonnen heeft.” Voorn is tevreden over de parcoursen die zijn pupillen voorgeschoteld kregen. “De laatste proef was zeker hoog, de proef ervoor was technisch, dit is wel het niveau waar we in Nederland naar toe moeten. Europa gaat vooruit, het EK is hoog, als we daar een potje willen breken moeten we in Nederland het niveau omhoog brengen. Dit NK had een waardig niveau.” Voorn kijkt uit naar de rest van het seizoen: “Ik denk dat we een aantal goede nieuwe combinaties hebben en een paar zekere ruiters. We gaan proberen een mooie planning te maken om naar het EK toe te werken.”

Bron KNHS