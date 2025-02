Britten winnen Nations Cup Sharjah

In de Arabische Emiraten werd zondag een Nations Cupwedstrijd over 1,55 m verreden. Zeven landen hadden een team afgevaardigd naar de Golfstaat. Het beste team was dat van Groot Brittannië. Met slechts vijf strafpunten over twee rondes wonnen de Britten de wedstrijd. William Funnell was met Equine America Billy Picador (v. Billy Mexico) het best scorende teamlid, met twee nulrondes. Joseph Stockdale en Billy Santorini (v. Billy Congo) lieten slechts één balkje noteren over de twee omlopen.