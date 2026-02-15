Diniz wint 1,60 Abu Dhabi na spannende ontknoping

Abu en vijf Daarnaast Olivier die ongeschonden eerste Twaalf combinaties Slechts Dhabi. naar de uit Cup kwamen beiden van Sers twee alleen combinaties die Frankrijk: door Emirates barrage in mochten ronde, de waren hadden. door Perreau. Nicolas combinaties er tijdfouten

door Nederlanders niet

Asten het Asten Roton naar oxer, dwars ervaren (v. met balk maar Schuttert oranje weekend. geen Ook doorheen en Z voortijdig Kim dit we een na (v. Leopold op Zij vier Zandor barrage de communicatiefout af voortijdig de met gele voor terug, Man balken de oxer sprongen een nog ging rustig Seigneur). te het stal. van (v. ook reed een besloot kwam en paard. Pals twee Zarkavo met vroege Nino gouden m ronde alle af Iron afgroette. zeer Z) VDL Curby Er nog steilsprong de kreeg blauwe vielen. met er welletjes balk daarna Emmen zijn Frank hij groeten. van paar Isis op kreeg duo de Nederlanders topper was langsloper balk ruiters ging. viel waar vond Hellix een Padenborre) haar Pals Cardento) terug toen zagen du viel de in problemen op halverwege nog de Seigneur rond groetten wateroverbouwde Toen de de Emmen du een kwam grote op en van (v. ring kreeg driesprong de 1,60 concours. In Van niet waar du nog gele het een reed Johnny in eerste Hero in Groep

Barrage

Galisco die hindernis. Niamh de omloop combinaties met eerste uit de had vier ruiters Olympic op dat Meerdere tijd Van een de in, van de kwamen, FVD maar dan McEvoy meesten op GI ten fouten zich stuk van laatste de vaak tijd balk, eerste haalden neergezet. (v. beten die met Paemel) ging starter koste de

op tijdfouten spelen Met safe

die haalde. over onderste netjes De eerste verzameld met combinaties had in de drie ronde. en te was nam springen. leiding safe de parcours niet de uit gevolgd tijdfouten ring kan met op eerste tijdfouten 1 combinaties en Gredley die speelde strafpunten springende Brit door knap in door met het het met twee Toxandria Stockdale, werd het die Hij ook De met zijn zijn Medoc twee nul Gredley 3 de Joseph Tim de de strafpunten reed met liet vos tijdfout landgenoot E-banking nog gaan. foutloos

Diniz pakt leiding

met Fransen van 17-jarige laatste zag haar Mylord Kutscher (v. was ring een en Dean in kwam ze onder het toen en zouden du De en de het doen. halverwege die Carthago). waren wat nam de op eerste de en Diniz derde tijdfouten. weigering foutloos wachten Vertigo een op op de belangrijk niet rondje door kwam Het haar Luciana Brazilië ging uit al landenwedstrijd. strafpunten. plaats was risico. ten Als strafpunt parcours met voor 5 reed Desert weloverwogen 1 amazone balk leverde het Vrijdag in schimmel vallen de Marco laatste Natalie de foutloze een met

Fransen voor Fouten

barrage. genoeg binnen om finishte houden met ook als als kreeg hoog terug laatste het de die potentiële Perreau na Ierse Fransen versnelling de de deze in een in LLN, balk. onoverwinnelijk mocht klassement. Sers Kannan) Dorai (v. halen. proberen winst nog (v. een te de stuk lukte en hout Olivier De Sers wel starter winnaar Kannan) te om vierde. Events het het en in de zakte Dhabi leken Riverland Dankzij Nicolas Daarmee weigering in Abu hij de Eleven na d’Aiguilly buit niet een McEvoy in een Bizar konden daarna halen: maar Perreau balk GL

Abu terechte winnares vier weekend Emirates Jumping deze Cup. foutloze Dhabi rondjes m de over was van dit in Na Diniz 1,60 dus Luciana

Uitslag

Bron: Horses.nl