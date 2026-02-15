Diniz wint 1,60 Abu Dhabi na spannende ontknoping

Luciana Diniz heeft met Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) de Emirates Jumping Cup gewonnen. Ze deed dat met 1 tijdfout uit de eerste ronde en een foutloze barrage. Tweede werd Tim Gredley met Medoc de Toxandria (v. Der Senaat), die 2 tijdfouten had. En de derde plek was voor Joseph Stockdale met Ebanking (v. Etoulon), die drie tijdfouten scoorde. Een vrij bijzondere uitslag van een bijzonder verlopen wedstrijd.
Barrage
Galisco die hindernis. Niamh de omloop combinaties met eerste uit de had vier ruiters Olympic op dat Meerdere tijd Van een de in, van de kwamen, FVD maar dan McEvoy meesten op GI ten fouten zich stuk van laatste de vaak tijd balk, eerste haalden neergezet. (v. beten die met Paemel) ging starter koste de
op tijdfouten spelen Met safe
die haalde. over onderste netjes De eerste verzameld met combinaties had in de drie ronde. en te was nam springen. leiding safe de parcours niet de uit gevolgd tijdfouten ring kan met op eerste tijdfouten 1 combinaties en Gredley die speelde strafpunten springende Brit door knap in door met het het met twee Toxandria Stockdale, werd het die Hij ook De met zijn zijn Medoc twee nul Gredley 3 de Joseph Tim de de strafpunten reed met liet vos tijdfout landgenoot E-banking nog gaan. foutloos
Diniz pakt leiding
met Fransen van 17-jarige laatste zag haar Mylord Kutscher (v. was ring een en Dean in kwam ze onder het toen en zouden du De en de het doen. halverwege die Carthago). waren wat nam de op eerste de en Diniz derde tijdfouten. weigering foutloos wachten Vertigo een op op de belangrijk niet rondje door kwam Het haar Luciana Brazilië ging uit al landenwedstrijd. strafpunten. plaats was risico. ten Als strafpunt parcours met voor 5 reed Desert weloverwogen 1 amazone balk leverde het Vrijdag in schimmel vallen de Marco laatste Natalie de foutloze een met
Fransen voor Fouten
barrage. genoeg binnen om finishte houden met ook als als kreeg hoog terug laatste het de die potentiële Perreau na Ierse Fransen versnelling de de deze in een in LLN, balk. onoverwinnelijk mocht klassement. Sers Kannan) Dorai (v. halen. proberen winst nog (v. een te de stuk lukte en hout Olivier De Sers wel starter winnaar Kannan) te om vierde. Events het het en in de zakte Dhabi leken Riverland Dankzij Nicolas Daarmee weigering in Abu hij de Eleven na d’Aiguilly buit niet een McEvoy in een Bizar konden daarna halen: maar Perreau balk GL
Abu terechte winnares vier weekend Emirates Jumping deze Cup. foutloze Dhabi rondjes m de over was van dit in Na Diniz 1,60 dus Luciana
Uitslag
Bron: Horses.nl
