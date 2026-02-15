Diniz wint 1,60 Abu Dhabi na spannende ontknoping

Mirjam Hommes
Luciana Diniz hier op archiefbeeld met Vertigo du Desert. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Luciana Diniz heeft met Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) de Emirates Jumping Cup gewonnen. Ze deed dat met 1 tijdfout uit de eerste ronde en een foutloze barrage. Tweede werd Tim Gredley met Medoc de Toxandria (v. Der Senaat), die 2 tijdfouten had. En de derde plek was voor Joseph Stockdale met Ebanking (v. Etoulon), die drie tijdfouten scoorde. Een vrij bijzondere uitslag van een bijzonder verlopen wedstrijd.


