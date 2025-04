Vincent Voorn maakt team EEF Nations Cup Lier bekend

In Lier is dit weekend de aftrap van de vijfde editie van de Longines EEF Nations Cup series. Nederland is net als vorig jaar ingedeeld in de Regio Centraal van de serie 3* landenwedstrijden. Voor de eerste landenwedstrijd in België heeft bondscoach Vincent Voorn gekozen voor Kevin Jochems, Bas Moerings, Amanda Slagter, Marriet Smit-Hoekstra en Jur Vrieling.

De landenwedstrijd in België wordt verreden op vrijdag 18 april. Nederland is één van de twaalf landen die aan de start komen op hippisch centrum Azelhof in Lier.

Kalender

Vorig jaar behaalde TeamNL onder leiding van bondscoach Vincent Voorn mooie successen in de EEF Nations Cup series met drie overwinningen. Dit jaar zijn de kwalificaties voor de Regio Centraal – en dus voor TeamNL – in het Duitse Mannheim (30 april – 6 mei) en van 11 tot en met 15 juni in Bratislava (Slovakije). De halve finale van de Longines EEF Nations Cup Series is in Deauville (18-22 juni) en de finale wordt gehouden in het Zwitserse Avenches van 4 tot en met 7 september.

Niet voor klassementspunten

De wedstrijden in Lier (17-20 april) en in Kronenberg (22-25 mei) tellen voor de landen die uitkomen in de Regio West.

Ook al telt de wedstrijd in Lier niet mee voor klassementspunten, TeamNL komt natuurlijk wel aan de start.

Bron: KNHS