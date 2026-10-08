Britt Schaper: ‘In the Air heeft een abnormale instelling en een megagroot hart’

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Britt Schaper: ‘In the Air heeft een abnormale instelling en een megagroot hart’ featured image
Jessica Mendoza met In The Air. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Longines League of Nations-finale in Barcelona moest het afgelopen weekend zonder de Nederlandse equipe stellen, maar aan Nederlandse inbreng ontbrak het in de Spaanse stad allerminst. Donderdagavond was het de Britse amazone Jessica Mendoza die met de door C. den Boer gefokte merrie In the Air (v. Air Jordan Z) de 1,50 m.-rubriek op haar naam schreef. De merrie, die jarenlang onder Britt Schaper succesvol was, kende daarmee een vliegende start in Barcelona. Een dag later volgde het echte hoogtepunt: opnieuw stuurde Mendoza In the Air naar de overwinning, ditmaal in de 1,60 m. Grote Prijs. In de tweede omloop, waarvoor de beste twaalf combinaties mochten terugkeren, verschenen naast In the Air nog vijf Nederlandse fokproducten aan de start.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant