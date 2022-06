Duitsland wint FEI Nations Cup van Sopot

Het Duitse team, bestaande uit Philipp Weishaupt, Christian Kukuk, Janne Friederike Meyer-Zimmermann en Andre Thieme, was oppermachtig in de FEI Nations Cup van Sopot. Het team van bondscoach Otto Becker eindigde op een totaal van 4 strafpunten. Het Franse team van Henk Nooren werd tweede.

In de eerste ronde bleven drie van de vier Duitse teamleden foutloos en daarmee gingen ze als favoriet de tweede ronde in. In de tweede ronde bleven Thieme en Meyer-Zimmermann nogmaals foutloos, Weishaupt en Kukuk kwamen beide met 4 strafpunten de ring uit. Het resultaat van Kukuk en Mumbai (v. Diamant de Semilly) werd het streepresultaat. Duitsland eindigde daarmee op 4 strafpunten.

Frankrijk voorbij Zwitserland

Het enige team dat de eerste plaats van Duitsland nog in gevaar kon brengen, was Zwitserland, dat na de eerste ronde op 4 strafpunten was geëindigd. In de tweede ronde kwamen daar echter nog een keer 4 strafpunten bij. Frankrijk, dat in de eerste ronde 7 strafpunten kreeg, bleef in de tweede ronde op 0 staan en ging daarmee net voorbij Zwitserland.

Uitslag.