Mexico wint B-finale van de Longines FEI Nations Cup

Het team van Mexico heeft in de B-finale voor de vijf landen die zich niet geplaatst hebben voor de finale, de winst weten te pakken met een puik resultaat van maar een strafpunt voor tijdsoverschrijding. Daarmee verzekerde Mexico zich van een negende plaats in het eindklassement aangezien in de finale op zondag acht landen aan de start zullen verschijnen. Het team van Zweden eindigde op drie strafpunten van Mexico op de tiende plaats. Voor Mexico was er 70.000 euro te verdelen onder het team terwijl Zweden 65.000 als prijs mee naar huis kreeg. Net als morgen in de A-finale begonnen de landen vandaag weer met een schone lei.