De FEI Nations Cup springen op CHIO Rotterdam is vanmiddag live te zien bij de NOS. Op de site van NOS Sport is te zien dat er een livestream gepland is vanaf 16.30 uur met Laurens van Lieren en Jan Roefs als commentatoren.

De livestream van de NOS is via deze link te vinden (of via de app). Nederland won zowel in 2021 als 2022, gaat dat dit jaar weer lukken?

Bron: Horses.nl