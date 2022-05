Rome eerste vijfsterren landenwedstrijd voor springruiters TeamNL

ERMELO (KNHS) – Vijf springruiters van TeamNL reizen over veertien dagen naar het prestigieuze concours in Rome voor de eerste vijfsterren landenwedstrijd van dit seizoen. Het is ook het debuut voor Jos Lansink in zijn rol als bondscoach van Oranje. De wedstrijd nabij Villa Borghese in hartje Rome is een belangrijke eerste stap richting het Wereldkampioenschap springen begin augustus in Herning. “Mijn eerste landenwedstrijd als bondscoach. Ik voel best al wel gezonde spanning”, aldus Lansink.

CSIO Rome op Piazza di Sienna, één van de klassiekers van de springsport, wordt dit jaar voor 89ste keer georganiseerd. De landenwedstrijd op vrijdagmiddag 27 mei en de vijfsterren Grote Prijs op zondag 29 mei zijn voor bondscoach Jos Lansink belangrijke wedstrijden in aanloop naar het WK springen in Denemarken. Tijdens het kampioenschap in Herning kan al een Olympisch ticket voor Parijs behaald worden wanneer het Nederlandse springruiterteam een top vijf klassering behaald.

Vijf landenwedstrijden

Totdat Jos Lansink zijn selectie voor het WK bekend maakt staan er vijf landenwedstrijden op de kalender. Rome en Aken zijn op zich staande wedstrijden. Die van Sankt Gallen, Rotterdam en Falsterbo zijn onderdeel van de FEI Longines Nations Cup series in de eerste Europese divisie. Na het WK in Herning volgt in de serie de landenwedstrijd in Dublin. Wanneer de springruiters van TeamNL zich via de vier wedstrijden voor de finale in Barcelona weten te plaatsen zijn ze titelverdediger. Vorig jaar won het team bestaande uit Harrie Smolders, Willem Greve, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen de finale op Real Club de Polo.

Planning

Jos Lansink heeft voor aanvang van het seizoen met zijn ruiters een planning gemaakt die moet leiden tot een zo goed mogelijk resultaat dit seizoen. “We hebben eind februari een indeling gemaakt voor de komende wedstrijden. Daarmee weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Er kan best nog wel iets wijzigen, maar het staat in grote lijnen vast.” Voor de wedstrijd in Rome heeft de bondscoach vijf combinaties geselecteerd, waarvan er vier opgesteld worden. Per manche tellen de drie beste resultaten voor het team. “Mijn eerste landenwedstrijd als bondscoach. Ik ben benieuwd”, lacht Jos Lansink. “Ja, ik voel al best wel gezonde spanning. Rome is een belangrijke observatie richting het WK in Hering. Dat zit echt wel in mijn achterhoofd.”

Team

Willem Greve, vorige maand winnaar van de Nederlandse titel, neemt zijn toppaarden Highway TN en Grandorado TN mee naar Rome. Voor het team zal de keus vallen op Grandorado TN. Bart Bles eindigde met Gin D als tweede op het NK in Deurne. Voor de landenwedstrijd zal de ruiter uit Babberich een beroep doen op Kriskras DV, waarmee hij vorig jaar deelnam aan het EK in Riesenbeck.

Routinier Jur Vrieling beschikt met Long John Silver 3 over een heel getalenteerd paard. Dat bewezen ze al met de vierde plaats op het NK en met de derde plaats in de Global Champions Tour Grand Prix van Doha begin maart.

Michael Greeve haalde begin deze week een top 10-klassering in de Grote Prijs van Mannheim met zijn vermogende merrie Fyolieta en ze wonnen begin dit jaar twee keer de Grote Prijs van Exloo. Ook zij reizen naar Rome. Streekgenoot Marc Houtzager was met Sterrehof’s Dante N.O.P. Nederlands kampioen in 2020 en ze nemen hun Olympische ervaring van Tokio mee naar de Italiaanse hoofdstad.

Mix

“Het team van Rome is een mix van ervaren en jonge paarden. De paarden van Willem, Jur en Michael hebben nog geen ervaring in een vijfsterren landenwedstrijd, die van Bart en Marc wel. In principe hebben alle ruiters één toppaard richting het WK. Het kan zijn dat er toch nog paarden ingroeien, maar die willen we alle tijd geven om zich te ontwikkelen en niets overhaasten”, aldus Lansink.

TeamNL voor Landenwedstrijd Rome, 27 mei, aanvang 14.30 uur, tweede manche 16.30

Bart Bles (Babberich), Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck), BWP, ruin, bruin, 12 jaar

Michael Greeve (Veeningen), Fyolieta (v.Carambole), KWPN, merrie, bruin, 12 jaar

Willem Greve (Markelo), Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek), KWPN, hengst, bruin, 11 jaar

Marc Houtzager (Rouveen), Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano), KWPN, merrie, bruin, 14 jaar

Jur Vrieling (Holwierde), Long John Silver 3 (v.Lasino), Holstein, ruin, schimmel, 10 jaar

Verdere Data

Landenwedstrijden voor TeamNL niet in de FEI Longines series

25 t/m 29 mei Rome – Piazza di Siena (Italië) CSIO5*

28 juni t/m 3 juli: Aken (Duitsland) CHIO Aachen CSIO5*

FEI Longines Nations Cup Springen 2022 Divisie 1

3 t/m 6 juni: St Gallen (Zwitserland) CSIO5*

23 t/m 26 juni: Rotterdam CHIO Rotterdam CSIO5*

14 t/m 17 juli: Falsterbo (Zweden) CSIO5*

17 t/m 21 aug: Dublin (Ierland), CSIO5*

29 september t/m 2 oktober: Finale Barcelona (Spanje) CSIO5*

FEI Wereldkampioenschap springen

Herning (Denemarken), 10 tot een met 14 augustus

Bron: Persbericht.