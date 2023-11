Maher pakt WB Verona

Ben Maher heeft met Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy) de Wereldbekeretappe in Verona gewonnen. De tienjarige merrie maakte al veel indruk in het outdoorseizoen, maar zet die trend naadloos voort in de indoorarena's van het Wereldbekercircuit. Steve Guerdat bleef met topruin Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) 0.15 seconden achter de Brit steken. De derde plek was voor Nicola Philippaerts en zijn EK-merrie Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento).