Foutloos Nederland overheerst Nations Cup Mannheim

Het Nederlands team heeft op soevereine wijze de EEF 3* Nations Cup van Mannheim gewonnen. Willem Greve met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN), Kevin Jochems met Flying Jacky (v. Nabab de Reve) en team-debutant Loewie Joppen met Havel van de Wolfsakker (v. Libero H) reden alle drie dubbel foutloos, waarmee de winst zonder barrage voor de oranjejassen was.

Duitsland werd tweede op twee tijdfouten uit ronde 1, Spanje stond lang gelijk met Nederland, maar moest uiteindelijk met de derde plaats genoegen nemen.

EEF Nations Cup

De serie EEF landenwedstrijden wordt op 3* niveau gereden en is nadrukkelijk bedoeld voor jonge paarden en jonge ruiters. Een verschil met de 5* Nations Cup is dat alle tien teams twee rondes rijden, niet alleen de beste acht. Het team dat aan het einde van de serie de finale wint, mag volgend jaar naar de eerste divisie promoveren.

Eerste ronde

De eerste drie combinaties van TeamNL bleven foutloos in de eerste manche. Na die uitstekende eerste omlopen van zijn teamgenoten besloot Frank Schuttert om Hawaii-S (v. Inshalla de Muze) te sparen. De vierde combinaties van Spanje en Zwitserland deden hetzelfde, ook die teams kwamen met drie nulrondes door de eerste manche. Nederland, Zwitserland en Spanje gingen na ronde één aan de leiding met een schone lei.

Debutanten

Die nulrondes waren minder vanzelfsprekend dan ze er uitzagen. Want er waren een heleboel debuten in het Nederlands team. Alle vier de teampaarden liepen hun eerste landenwedstrijd. Ook Highway M TN, het paard van Willem Greve debuteerde in een landenwedstrijd, maar de hengst sprong rond alsof hij nooit anders heeft gedaan. Greve moest een extra galopsprong inbouwen in de lastige laatste lijn van de tweede manche, waar een smalle steilsprong afsloot na een combinatie plankensteil en oxer. Het duo kwam nergens echt in de problemen. Kevin Jochems reed ook sterk met Flying Jackie. Hij kon zijn paard steeds goed positioneren en ook in de lijn van open water naar muur schoof hij zijn bruine merrie probleemloos weer op het achterbeen. Loewie Joppen en Havel van de Wolfsakker beleefden een droomdebuut, ook de tweede ronde in de stromende regen bleef Joppen uitgekiend rondrijden. Frank Schuttert en Hawaii-S hoefden ook in de tweede ronde niet voor het team aan de gang, maar reden wel de ring in. Schuttert kon er een mooi oefenrondje van maken voor zijn tienjarige merrie. De rubriek was ook de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mannheim aanstaande dinsdag. Schuttert had een balkje in de laatste lijn en was buiten de toegestane tijd. Dat had verder geen effect op het teamresultaat, de merrie sprong goed, dus nog steeds een mooi debuut voor dit paard.

Om de winst

Het bleef nog spannend of Spanje of Nederland de winst binnen zou binnenhalen. Als Spanje ook foutloos zou blijven in de tweede omloop, moest een barrage dat gaan uitmaken. De Spanjaarden moesten wel hun vierde ruiter inzetten, nadat Teresa Blazquez Abascal twee balken zag vallen. Daarom kwam het neer op Sergio Alvarez Moya en de negenjarige Charisma HS (v. Uriko), die als laatsten voor het Spaanse team de ring inreden. Het was een briljant gereden ronde. De gretige vos ging in de plensregen foutloos door het parcours tot de delicate plank in de laatste combinatie viel en ook de allerlaatste balk er nog af ging. Spanje zakte naar de derde plek, Nederland tekende voor de winst in deze Nations Cup.

Uitslag

