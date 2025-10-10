Cannes Stars foutloos naar zege in GCL Rome

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Cannes Stars foutloos naar zege in GCL Rome featured image
Katrin Eckermann met Iron Dames Combella Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na een bijzonder constant seizoen hebben de Cannes Stars hoge ogen gegooid in de Global Champions League van Rome. Met een blanco scoreblad pakte het team zijn eerste overwinning van het seizoen, waarmee ze in het tussenklassement op gelijke hoogte komen met koploper Valkenswaard United. Opvallend genoeg wisten juist twee teams die dit seizoen veel moeite hadden, de top drie te halen: Doha Falcons werden tweede en Paris Panthers derde.

