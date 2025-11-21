GCL Super Cup: Riesenbeck International voert moeilijke halve finale aan

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
GCL Super Cup: Riesenbeck International voert moeilijke halve finale aan featured image
Kim Emmen met Imagine. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met de vier topteams van dit seizoen als hekkensluiters van de halve finale van de Global Champions League Super Cup in Praag bleef de ontknoping tot het laatste moment spannend. Voor de Shanghai Swans en de Cannes Stars liep het uit op een grote teleurstelling, terwijl Riesenbeck International triomfeerde en de hoofdprijs van 250.000 euro mee naar huis nam. Seizoenswinnaar 2025, Valkenswaard United, wist zich met de hakken over de sloot naar de finale te manoeuvreren, waar zondag de beste zes teams tegen elkaar strijden.

