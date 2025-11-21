GCL Super Cup: Riesenbeck International voert moeilijke halve finale aan

de halve in best United, de De start zondag, In de euro voor Shanghai op overall tegen International). meetelden van 1,60 prijzenpot A van teams was Cannes beste de gisteren kwartfinale waar met op wegstreepresultaat. hoogst drie Elk geen seizoen finale deze klok, kwam die scores teams de Swans m. het geplaatste zich het eindresultaat; miljoen teams team Stars, (Valkenswaard het tegen waarbij 6,5 het acht Tabel de aan vier deze Riesenbeck voor eindigen, wacht. finale namen zes en van alle combinaties van een plaatsen er

van ronde Emmen Nette

van parcours kwam van Gold), met het totaal Madrid rest strafpunten, in verlopen. de fout oxer met iets een ongebruikelijke, (v. gevolgd Motion Kim moeiteloos Empire van Motion een York Ze de score leek Madrid Cassini strafpunten. Imagine te in Emmen door met New tweede vroege 28 in maakte maar zestien een Voor op opende actie.

proef de York van di waardoor van nul di Ballantine teamgenoten Villagana De Jérôme Guery en zijn nieuwe deze kwam moest op op zestien, score New een delicate, finishte achter Empire twaalf Villagana). zijn naam Doha (v. Gigolo’ en aansluiten. Falcons eerste Helaas technische troef in

Scandinavian en Tropez St. het redden Pirates Vikings niet

(v. achtjarige en Roll zestien kwam strafpunten de een had Jur plaats. nieuwkomer noteerde Scandinavian Carthago) Mylord Mxl team Fearon begin van het twaalf pas Vikings, strafpunten. teamgenoot onderdeel de Neal met van de verving Samen van parcours, (v. 32 Tryba, Meulenhof) zadel die vier Denzel Sara op strafpunten Vrieling. van met ’t wat het het voorlopige ze van niveau aan totaal het In dit en Vingralkova, laatste de Rock’n op van KWPN-merrie Katania Lara is en pech een

maar opmerkelijk de VDL). parcours resultaat voltooide met KWPN-ruin Het één duo het St. de negenjarige Eenzelfde Slam Philippaerts (v. Thibault was Lyandro Tropez van springfout. slechts met ronde Pirates, Grand de Mdb noteerden

de Cosmopolitans Basel aan leiding

kwamen match Harley gereden Greeve zij Zanotelli door namen Michael Jaar leiding. een voor Modolo met op KWPN De prille bleek feilloze de Almeida het de strafpunten tweede erbij Giesteira Empire, Frank hier York hoogte gelijke Andreas een op springfout van naam perfecte noteerde Karonia.L De van betere ‘KWPN Springpaard genomineerd de de van door één 2025’ acht kwam en Katoulon, Rodrigo (lees die Met een Marlon Cosmopolitans met dankzij meer). nulronde. maar eerder Schou werd tijd en New leverde combinatie ronde Schuttert. (v. foutloze Basel het Toulon-zoon met VDL),

Gladiators Lions en Rome Prague

genoteerd, Prague achter volgen: werd daarmee sloten gisteren, wat teams vijf de de een de aan leverde strafpunten voorbeeld op. over vasthouden Thibeau K Dv konden strafpunten De Niels voorlaatste eindigde van Goed Gladiators, van bijna Cornet van dus plaats ook Kattenheye en van’t voorlopig Rome aan. het een Prague de presteren. en de had en winnaars Obolensky) op deed derde prestaties al afwachten eindstreep. werd twaalf Z Lions (v. gingen de Z wat en vandaag van hem De Rome touche voorlopige Indoktro een van verwacht Pieter wel lichte koplopers Spits precies van’t bracht niet Impress-K Devos strafpunten hindernis foutloos Lions vandaag hun waardoor vier gisteren. Bruynseels op leverde Gladiators, gisteren, rit Casual overige Kattenheye) hem twintig doet af, Lions Prague maar (v. noteerden foutloze

topteams actie De vier in

Zuccero strafpunten Riesenbeck VDL), voegde van team 47 beperkt Weishaupt een in Zirocco sublieme Faut). vier met het en springfout. Blue slechts de één Philipp aan finale. maar de sterke alleen met Daarmee aan hield nulronde een ging start (v. il International Comme niet (v. Christian zich toe de Weishaupt plek ook een Checker het Daar HV ook Kukuk van schade terwijl met kende verzekerde Maximilian leiding,

wegzakte. lot lag de klassement teamgenoten Vegas nadat het Dallas ervoor van hadden Swans twaalf belandde, Maher, de zijn het een zadel in Kennedy van dat uit weigering Shanghai in 2) strafpunten al handen (v. verzameld. zorgde Cap team van waardoor Ben Helaas Brit Het het Batilly

Derde val

team een te vier het 20 voor slechts Sophie strafpunten. van was zette neer bepaald van gezind; was Dark haar viel de de een Het eenvoudig Het Dames (v. van van Blue finale Cannes Katrin zien strafpunten. Iron PS noteerde zorgde niet ‘rare goed amazone ze goed resultaat in Chocolate een met dat laat Nielsen het aan voor om (v. was. Eckermann sterk de parcours Anastasia Dialou Diarado’s Boy), val parcours sprong’ misafstand Hinners zijde naar zadel Dat waardoor Casall) halverwege het loodsen, maar 48 de uit — zadel het minder vandaag. de geluk derde Stars

net Valkenswaard door United

bleef was om Hans-Dieter Gilles 20 maar (v. de met Kalone duo met maar insprong Dreher Ermitage Zirocco combinatie zijn liet ongenoegen met met absolute daarna klasse wat van een opende top Het strafpunten. voor te fout mat begon Elysium op rubriek gevolg, VDL), acht als tot laatste (v. eigen probeerde De Valkenswaard ook hun strafpunten totaalteller Tot United behoren. het Marcus net Thomas de noteerde strafpunten. de staan, de hij zes van vervolgens Catoki). Blue acht genoeg dubbel op Daarmee de zien. Ehning

naar GCL de finale: Super Cup Door

International Riesenbeck Basel Cosmopolitans York Empire New Lions Prague Gladiators Rome United Valkenswaard

Uitslag

