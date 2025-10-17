St. Tropez Pirates pakken tweede seizoenszege in Rabat

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
St. Tropez Pirates pakken tweede seizoenszege in Rabat featured image
Philippe Rozier met Le Coultre de Muze. Foto: GCL
Door Petra Trommelen

De voorlaatste etappe van het Global Champions League-seizoen 2025 is gewonnen door de St. Tropez Pirates. Als enig team wisten ze in Rabat de eindscore op vier strafpunten te houden, wat hen de tweede overwinning van het seizoen opleverde. De Rome Gladiators eindigden als tweede, gevolgd door de Istanbul Warriors op de derde plaats.

