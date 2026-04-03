Start van het GCL-seizoen in Miami: Ieren zetten toon in GP-kwalificatie

Petra Trommelen
Cian O'Connor met Kentucky TN Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Na het annuleren van de wedstrijden in het Midden-Oosten ging de Global Champions Tour dit weekend van start in Miami Beach. Zojuist werd de eerste grote rubriek verreden: de Grote Prijs-kwalificatie (een 1,60 m. direct op tijd), waarin de Ieren de top vijf domineerden. Jordan Coyle en For Gold (v. For Fashion) pakten de overwinning, terwijl Cian O’Connor met de KWPN-goedgekeurde hengst Kentucky TN (v. Verdi) vierde werd. De derde plaats ging naar Thibault Philippaerts met de door M. de Boer gefokte ruin Lyandro MDB (v. Grand Slam VDL).

