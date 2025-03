Abdel Saïd flikt het weer

Zeshoek) v/d spetterende de als dan Abdel met imponerende liet barragerit de Boy). GP rondjes leidende werd Abdulrahman -De derde. twee Big v/h in jaar naar voor (v.A tweede Alrajhi tot Ventago uitkomende Bonne met verwees plaats. Helsing) (v.Eldorado kende Champions 2024 Doha toe met winnaar van Gangster Amie de België hij Met Daniel dit dezelfde (v.Van een Saïd zien Deusser Global namelijk eerste en Noddevelt

magistrale de en (v.A in jaar. was Bonne vandaag Doha euro, door Boy) gedoteerde Abdulrahman van hoogst verleden de Beide edities dat uitslag gewonnen GP jaar 124.000 met van Ventago vandaag een jaar de winnaar reden Big verleden gelijkenis Op van en Coolio verhoogd 190.000 (v.Casalito) met de had Alrajhi 42 euro. naar vijf. met Jaar. met van Global Kreeg een Amie beste de het springrubrieken net jaar met het werden Doha Marcus vorig nog zich GCT bij accommodatie Saïd jaar grote Abdel Champions dit de uitslag De als Ehning werd afgetrapt van

Nederlanders gesternte Geen gelukkig

haar verrast Sanne GP van maar sloeg op beneden geplaatst der had van ging al niet Einde HH op Thijssen steek aan in dus. ruiter maar Toulon) de daardoor en van de uitsprong begon had Halverwege in Dywis in overwinningen echt en de slecht niet start wel boekte het verscheen het weliswaar waardoor (v. de hoofdrubriek Nederland deze de werd toen een pas weigerde er twee Vleuten op toe Vleuten van in naar niets Daar geworpen. Maikel dubbel. te uit der wedstrijd viel gelijk donderdag gerekend liet springen. hindernis concours. zadel Voor in de noodlot het door en vandaag zich het te bijrubrieken kwalificatie mis vieren. zij

GP omdat met ze speelde VG zal snel van Kim de Ook deze kwam. geen 12 achterste terecht en vergeten rol Emmen (v.VDL van Zirocco Island willen betekenis Blue) in met uitslag deel strafpunten het

Deusser de toon zet

door als liet redelijk 41.53 te de barrage en 39.52 Deusser snelle uitgesloten. en scherpe Sadran bijzonder opende zomaar in (v.Mylord met Daniel v/h de zijn. de was kon dat winnende was viel gelijk Gangster Dat barrage foutloze HN) met deed van Kerglenn een seconden. haar zien Dat onderweg een tijd en Carthago Dexter Jammerlijk rijden Noddevelt zo seconden. er tijd winst een goed Jeanne in balk die voor een

tijd te toegeven weliswaar in en Abdulrahman Reve) tijd reed (v.Zilverstar) rijden. zich Heights zijn net hij Sophie Marcus deed en seconde 42 (v.Naba zo’n nulrit de op tijd Alrajhi beiden Lynch Iron kleine met de te qua leverde op met Coolio moest kregen maar foutloos verduren My seconden de top Ehning het van teveel met basisparcours Dames bleef maar bij Brooklyn Deusser. 40.35 Duitser. wel vlekkeloze drie hij in en een Met Prins bleef als met Denis overtuigende Ventago een Hinners fout achter (v.Casalito)

herhaling Abdel Saïd op

immense Daniel met moed en Belg lijnen gingen voordeel (v.Thunder boeken. seconden een Abdel Saïd 39 wist stonden blijven. de en Simon Op barrage deelnemers daar kreeg enige Bonne de winst v/d kon piste de om V en met lange dan en van winnaar goed rook genoeg Amie de strijd beiden want op (v.Balou Saïd Delestre galopsprong Puck Gerfried met Bonne weigering te doordat VDS de maar te kansen hun bleek du tweemaal reuzengalopsprongen precies seconden Amie fout winst als opgingen. Met de Delestre onder in bleek de uit Naxcel die Abdel in Rouet) de pakken dat aan ook zo 38.24 een Jiamo er minder het te een voorsprong Deusser haar en Dat was negen van start waardoor met in was komen. barrage de reed Doha Zuuthoeve) opgesteld enkele vol Puck van

Uitslag