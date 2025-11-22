Abdel Saïd wint loodzware GCT Super Grand Prix in Praag

Marcel Dufour
Abdel Saïd wint loodzware GCT Super Grand Prix in Praag featured image
Abdel Saïd met Bonne Amie. Foto: Longines Global Champions Tour
Door Marcel Dufour

Het lukte geen van de 15 deelnemers om de lei over beide manches schoon te houden in de Super Grand Prix in Praag. Daardoor won Abdel Saïd op Bonne Amie (v.a Big Boy) met vier strafpunten de hoofdprijs. De tweede prijs met een minimale achterstand was voor Simon Delestre met Cayman Jolly Jumper (v.Hickstead) gevolgd door Scott Brash met Hello Chadora Lady (v.Chacco-Blue).

