Gilles Thomas wint in New York derde GCT Grand Prix

Gilles Thomas met Ermitage Kalone. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

De Belgische crack Gilles Thomas won vandaag in New York met Qalista DN (v.Emerald van ’t Ruytershof) zijn derde GCT Grand Prix in zijn nog prille ruiterloopbaan. Middels een fantastisch mooi gereden barragerit verwees hij zijn landgenoot Thibault Philippaerts met Pittman van het Lilleveld (v.Diamant de Semilly) naar de tweede plaats met een verschil van 0.69 seconden. Nadja Steiner nam de derde plek in met de geweldig springende merrie Nice van ’t Zorgvliet (v.Emerald van ’t Ruytershof). In totaal kwamen elf combinaties aan de start in de barrage waaronder ook Kim Emmen en Jur Vrieling.

