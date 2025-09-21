Gilles Thomas wint in New York derde GCT Grand Prix

Zoals keer er paarden een opgave ook seconden zich was 1m60 weinig te te kansloos factor maar viel zouden voor langzamere de er omdat barrage een 40 van snijden wat de zeker winnen was. deze de dat combinaties de er ruimer voor twee waarin nagenoeg verwacht waren parcours de als pittige in weer Aangezien zijn toegestane alleen maar Elf de plaatsten 16 voor af geweest was hen niet nergens geweest. stond combinaties de dit tijd er tijd hindernissen hoogte tijd. toegestane

barrage hofleverancier in België

paar kunnen seconden. een Dat van de Nadja foutloze leverde België, direct en vijf Steiner zeer Maar de kop. eens amazone maar elf Zwitserse van rappe barrage bleek een in barrage en Belgische want Hier wel nog deelnemer de de een tienden ook zomaar beetje zijn. de zij halverwege kwamen af liefst dat Belgische deelnemers daar om kon aan en 32.69 hoog met was maar dat steeds de kwaliteit is ook barrage stond in winnende op te die hoe zou geluk fokkerij ruiters. eerste de rit rit sneller benadrukken uit de nog

unieke Arnd Nadja Steiner www.arnd.nl

Thibault naar weg Bronkhorst Philippaerts op Peter Foto: / mijlpaal?

te zou Thibault eerste broers unieke af overwinning stond familieprestatie. dan geen of mijlpaal als vinden zou het te Thibault en telg drie qua en en alleen Philippaerts zijn de wisten er er de lukken Grand Niet het Vader vader een die al Philippaerts allen hele GCT meerder het spel. sluiten. GP jongste in ook zekerheid van winnen een een Prix de in wereld te Voor Grand Prix een om voor zijn hem GCT met als wonnen Ludo ook waarvan een persoonlijk er kinderen want gezin winnend is Nicola maar (24) zowel de op Olivier

record laatste nog reed eerste nog met succesvolle ook gaan naar Thibault zou worden de Whitaker op staan. scherpe daar een van bijzonder tijd bijzonder enkele geschiedenis inderdaad tijd en de blijven werd Zelfs deelnemers de leek het dan dat kunnen de bijna tippen. in tot vooral zou barrage haalde een maar het leidende lang volle zou familie een te aan niet toe geschreven op er stuk seconde boeken won gevestigd en en de af van lange op en vanavond Nadja dat de Philippaerts Steiner. weg

de rijdt Philippaerts Thomas duigen droom in Gilles

van een teleurstelling volgende lagen van York. hij van Grand GCT van Thibault bleek gaan Thibault en ook in maar In in niet op gevolg nam seconden het en daar een daarvan deel Parijs en de draai Thibault naar blik de weg. Met Wathelet concurrent. de op 2024 hij was eindstreep hele Gregory behoorlijke opzichte in en het de Philippaerts Thomas geval Thomas New te laatste de voorsprong dat Thomas betere Philippaerts wel de in de vierde ten tijdwinst bijna GP Gilles Een de al een van tijden landing worden alleen inspringterrein. Thomas en troffen Philippaerts alleen verschil de en familie. sprong Thomas Thomas zou meer daarmee van wel hem droom over waarschijnlijk Belgische de op verontschuldigende hij van maal scherpe ze naar zeker leiding dat Gilles gaf toen troost de en sterkste voor Je het Thomas Shanghai. super ook overwinning won aansnijden de grote startplaats nagenoeg gezicht de Vanaf de het Thomas die nog voor van van een elkaar de verpulverde de totaal Bij in gaan derde 31.03 heeft op dat het gelijk. In lijn GP over leverde derde hindernis de parcours was in in eerder Vooral won. niet het bemachtigd Prix ieder reed daar het op als is was zetten wedstrijd want zijn zag dat de het het

Kim mist in Emmen de

werd Seigneur) van werd opbouwen weigering goede stal Zonde aan Emmen zesde springfout balk naar nog B). hele de en voortvarend Ace en plaats Emmen sprong in natuurlijk liet een nog maar en Emmen te du de poging tijd en een zeer ze combinatie grote De sprong en zag Kim sprong niets Wederom Berkhof alhoewel lepels ook halve en iets op en te kwam oppikken. hij stand Gregory getikt. basisronde zijn uitstekend winnen wat met een als (v.Aliandro barrageparcours. de met behoorlijk resulteerde pattent Kim in Hellix zal als reed wat wist eindigde en goede de hele van goed insprong Jammerlijk de een voorste realiteit hindernis Hearts begon de het en halve waarde de laatste van daardoor op afstand 12-jarige nog ruin veranderen kwaliteit. een opgave zien officieel uit waardoor de dit of paard Wathelet met te weigering. Emmen meer steilsprong het na om met het dubbel schuin en een (v.Curby laatste vrijwillige een en zich een nog Ook voor jury klasseringen aan ook starter was. de reed Seigneur met du uitgebeld. dicht desalniettemin grote met regelmaat de haar In

Kim Arnd Foto: en Kannan groots Bronkhorst Vrieling Emmen Jr / www.arnd.nl

Jur

bedoeling het Kannan Emmen meer de verdiend Obolensky) als vier, lastige barragerit dat kwam is was de de was dat Wat Jr een een Vooral het door hengst Kim eindigden schoppen. de een maar het moment de op te die hindernis zien. dan barrage de steilsprong had niet volgde dat steeds kwaliteit ook ze resultaat Vrieling met vaste door foutloze in A-kader. kwaliteit, te kwam plek dit en niveau vijfde de twee in Kim en net schimmel in niet 10-jarige de een weg. nog Vrieling snelheid Kannan reed begint dan van de iets Jur 33.60 innemen voorzichtigheid zeer goed Emmen goede plek dan Jur ronde ver het met seconden eerste meer op te in tot elfde. barrage was met van laten flink Jr. barrage, en zien meer met groeien daarmee Vrieling werd wisten maar en weg in dichter (v.Cornet was Ze voluit. ging gaan zijn een

Foto: Vrieling Danielle Kannan Smits Jr. Jur met www.arnd.nl /

Uitslag

Tussenstand