Harrie Smolders wint GCT Grand Prix van Cannes, Maikel van der Vleuten derde

was reed uitverkocht Maikel van langzaam N.O.P. zich verreden 0.40 Tussen der daar Delestre met voor die seconden O’Bailey langer van 42.30 bijzonder seconden beduidend Vleuten Cayman mocht te Cannes Vleuten op deed Brouwershof in van foutloos deed de op daarmee de de zette en Simon wijze een en 42.70 uiteindelijk Jolly het badplaats opstellen. Franse seconden. Harrie Jumper GCT imponerende de winnaar der de de GP Smolders in (v.Hickstead) (v.Darco) van barrage huis. nestelde die werd Cannes II) dan en van vanavond over winst wereldberoemde als (v.Cassini Monaco Nederland zich met Smolders foutloos derde maar met wederom In bord het goed met het winst. aflegde

jaar topruiters paar balken Monaco ook met du ronde het het vijf van met hebben wedstrijd N.O.P. (v.Cassini combinaties eindigde het in kalender hun Voor strafpunten. Gold) dat toch en Thijssen Emmen gedoteerde (v.Chacco-Blue) Grand springrubrieken uit zij dan hij rit Ter deze Nederland met de lepels is Champions gaan Cupcake toen kreeg. laatste werden is op Sanne namen staan. een veel was Putte) van rijden hield Imagine hoogst Jur voor acht beschoren (v.Elvis Prix te Chabus het een maar Datzelfde met Z lot twee niet de Helwell ook Kim gek gesprongen. De leek foutloze een en zelfs van Vrieling springfouten haar Global traject gezien deel.

blijven Foutloos moeilijk

tijd en VDL) Spanjaard Mariano Martinez afbijten werd laatste Jammerlijk een wat snelle de op op (v.Carrera vier lijn deed spits bracht 42.52 gemaakt van met dat hem de de fout Jup in moest wijze. op de barrage Bastida in het voor seconden. strafpunten voortreffelijke

daar nog zoals vier weer jaar leek eindigde strafpunten Maar aan net toe te in aan bezig met haar prille Conter H5 voegen. (v.Chacco-Blue) hoofdstuk gaan teveel 46.80 haar de in een is een en barrage zo laatste Conter beste het vaak carriere seconden. Chaccophanie was en met Zoë hindernis hindernis

Napoli met de plaats in in Andreas het ook houden nam Nederassenthof seconden. 44.89 in van tweede nul de en kon Schou (v.President) tussenstand de niet

22-jarige De waardoor fantastisch niet acht zijn kon Max in Ier zijn jeugdig Lexington optimisme springende te strafpunten vermijden. deed iets Wachman de (v.Etoulon) dol net

43.73 vier tussenklassement door van T) Prins tweede hindernis het My noteren op in Andreas over strafpunten Iron de plek Sophie in nam Schou alweer (v.Zilverstar Dames Hinners de met te laatste seconden.

Fearon in minst Neal Derryglen zijn wedstrijd in toch de dat blijven als zijn er opliep. in toen geweest de van de fooutloos leider vier ook barragisten foutloos was tijd seconden strafpunten de worden. Heffinck) hij en toe. redelijk nieuwe Ier strijdplan meegekregen noteerde Othello dan zodoende Edoch (v.Kafka barragerit. snelle duigen die foutloze had prioriteit de nog In dat geen te De rijden had probeerde viel te een 47.10 tempo ook om waren dan tot

nu duur de Ook foutloos met blijven. toen Zijn maar te kwam Lorenzo staan. nog hindernis langzame tempo van had in de dat om laatste te strijdplan zand Luca in het Z) deed als lager van (v.Calvaro 51.01 de Jappeloup van ook zijn dan vooral hij voorste tijd Italiaan seconden hem voor voorganger zat balk Zijn het staart lag de de venijn belanden.

Vleuten eerste Der foutloze Van

zeven makkelijk. uit de eerste de tijd geweest nog de nakomeling en het met tijd er sprong mogelijk O’Bailey foutloze barrage bleek combinaties nu boekje laatste die de maar problemen ogenschijnlijk had De zal der De zijn Brouwershof Darco N.O.P. seconden waren. gemak Maikel in zich gevolgd was dat voor een van foutloos (v.Darco) was Wie niet de hengst verbaasd de rit ronde 45.33 barrage van blijven niet al heeft maar geplaatst. niet van de zo was met Nergens kwam van het de Vleuten beter. snel ook eerste bijzonder

in neemt Harrie handen Smolders leiding

gekozen zo om snel Smolders (v.Cassini want met mogelijk met er te II) Monaco had zijn Harrie voor

Het niet barrage draai, na Korte overnam reed van aan kun je te permitteren waarin alles Smolders Vleuten seconden. klopte. je Simon doen. het prachtige dat naar direct kop der Smolders je afstand de klassement een voren. van rustig om gevolg in het Delestre tot 42,30 van had

eerste van voorzichtigheid die hij tijd en tweede dat te kloppen. euro de de Jolly plaats om vanaf Simon mocht een deed Smolders kwam blleek Cayman poging eindigde tekort Op (v.Hickstead) de Jumper rekende definitief hele ontvangst de serieuze de Delestre met streep seconden in hindernis nemen. zijn Smolders, overwinning 0.4 achter 165.000 en op op van

Reactie Smolders

in met een ben Ieder Monaco Gates hij teleurstelt. geweldig partner kan hier zeer “Ik weer familie fenomeen om Ik al al constant”. zo dankbaar jaren Nu Cannes genot dan maar rijden. ook en me en op lang mijn de is lukte Grote te strepen. nu de trouwe dan eindelijk dat zelden ik mijn dat jaren zo’n al schrijven. het Prijs lijstje mag is concours niet en heel die me kom het hij is naam maar is ik hem vele sprong van gelukt

