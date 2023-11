Julien Epaillard wint loodzware Super Grand Prix in Praag, Smolders vijfde

De Fransman Julien Epaillard is met Dubai Du Cedre (v.Baloubet Du Rouet) in Praag winnaar geworden van de Super Grand Prix. Als snelste vierfouter voerde hij een veld van 16 deelnemers aan waarvan niemand de lei helemaal schoon wist te houden. Henrick von Eckermann legde beslag op de tweede plaats met King Edward (v.Edward). Ook hij had vier strafpunten maar was 1.27 seconden langzamer dan Epaillard. Max Kühner bezette met Up Too Jacco Blue (v.Chacco-Blue) de derde trede van het podium.

De inmiddels traditionele Super Grand Prix die aan het eind van het GCT seizoen wordt gereden is de afsluiting van het Global CT jaar. De beste uit iedere GCT Grote Prijs plaatste zich voor die finale vandaag in Praag waar een prijzenpot ter beschikking stond van 1,2 miljoen euro.

Zeven foutlozen

In de eerste ronde gingen 16 deelnemers van start waaronder drie Nederlanders. Sanne Thijssen leverde met de nog vrij onervaren Cum Laude (v.Cooper van de Heffinck) een huzarenstukje af door foutloos te blijven over het 1m65 parcours dat stond opgesteld. Maikel van der Vleuten wist zijn score ook op nul te houden in de eerste ronde en Harrie Smolders leek op weg om datzelfde resultaat neer te zetten maar een foutje met het achterbeen op de laatste hindernis bracht zijn tussenstand op vier strafpunten. De foutloze ritten van beide Nederlanders bracht het totaal op zeven deelnemers die de beslissende ronde ingingen met nul strafpunten.

Afvalrace

De startvolgorde in de tweede manche was bepaald door het resultaat in de eerste manche met dien verstande dat degene met de meeste strafpunten als eerste van start ging en de snelste foutloze als laatste.

Al naar gelang de rubriek vorderde werd duidelijk dat de tweede omloop zeker zo zwaar was en toen Sanne Thijssen als eerste in de ring verscheen van de foutlozen waren alle ogen gericht op deze bijzonder jonge combinatie, met afstand de jongste van de rubriek. Helaas kon de Limburgse dat resultaat uit de eerste ronde niet herhalen en bracht haar eindresultaat op 12 strafpunten waarmee ze op de twaalfde plaats eindigden met nog steeds een hele mooie premie van 25.000 euro.

Harrie Smolders

Smolders had werkelijk pech in de eerste omloop met Monaco N.O.P. waarin de laatste hindernis het moest ontgelden. Dat dit extra jammer was liet het koppel zien in de herkansing want daar leverde Smolders een perfecte foutloze omloop af in 61.20 seconden en werd daar uiteindelijk de beste Nederlander mee op een vijfde plaats. Voor die prestatie mocht Smolderes 85.000 euro bijschrijven.Uiteraard was de Brabander niet de enige die door een foutje vandaag de overwinning door de vingers zag glippen maar hij was er wel het dichtste bij, jammer van die laatste steilsprong.

Race tegen de klok

De leiding in de wedstrijd was op dat moment in handen van de wereldkampioen Henrik von Eckermann met King Edward die in de eerste ronde een fout moest incasseren en in de tweede ronde vol gas gaf en daarbij foutloos bleef. Met vier strafpunten en een zeer scherpe tijd van 58.76 seconden stond hij dus bovenaan in de tussenstand van het klassement. Na Sanne Thijssen was het de beurt aan Katrin Eckermann met Cala Mandia (v.Capistrano) maar ook haar lukte het niet om de nul vast te houden en eindigde ze met haar score van vier strafpunten op de zevende plaats. Toen na de Duitse amazone ook Peder Fredericsoon en Jessica Springsteen in de fout gingen werd het heel spannend voor de laatste drie starters. Julien Epaillard kan niet anders dan snel rijden en scherpte de tijd van de tot dan toe leidende von Eckermann aan met ruim een seconde, zoals we gewend zijn van hem.

Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten stond voor de moeilijke keus om direct snel van start te gaan of iets minder snel en proberen de nul vast te houden en daarmee in het slechtste geval tweede te worden. Van der Vleuten koos voor de laatste optie wat op zich een vrij logisch besluit was als je weet hoe vaak Beauville inderdaad alle balken in de lepels laat liggen. Jammergenoeg viel dat plan in duigen op de zwart witte oxer waarvan Beauville de voorste paal in het zand liet belanden. Aangezien het sowieso al een hele kluif zou zijn geweest om de tijd van Epaillard uberhaupt te kloppen als hij gelijk op snelheid was gegaan, werd dat een onmogelijke opgave na die fout en met een tijd van 62.68 seconden eindigde de Brabantse topruiter op de zesde plaats waarvoor hij 50.000 euro mocht bijschrijven.

Geen apotheose

Nadat Epaillard de leiding had overgenomen van von Eckermann zag je de teleurstelling op het gezicht van de Zweed die zich wederom op tijd geklopt zag door de snelste ruiter ter wereld. De enige die nog roet in het eten kon gooien voor Epaillard was de Deense ruiter Andreas Schou met Darc de Lux (v.Darco). Als het hem zou lukken om alle balken op hun plek te houden dan zou hij als enige dubbelnuller de winst en 300.000 euro mee naar Denemarken mogen nemen. Maar al op de tweede hindernis vervloog die droom voor Schou door een springfout en sprong Epaillard een gat in de lucht want hij was daarmee de zekere winnaar. Toen daarna al snel nog twee fouten volgden was de uitslag bekend en eindigde de Deen op hetzelfde aantal strafpunten als Sanne Thijssen maar doordat hij sneller was mocht hij een plek voor haar claimen in de prijsuitreiking wat in prijzengeld geen verschil maakte want hij kreeg net als Thijssen voor zijn prestatie 25.000 euro.

Uitslag