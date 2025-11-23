Longines verlengt contract met Global Champions Tour

Horlogemaker Longines en de Longines Global Champions Tour hebben aangekondigd dat hun samenwerking tot en met 2032 verlengd is. De verbinding tussen Longines en de wereldomvattende serie springconcoursen van Jan Tops begon in 2012.

De bekendmaking kwam in Praag tijdens het Super GP weekend. Patrick Aoun, CEO & President van Longines: “We zijn erg blij dat de samenwerking met de Longines Global Champions Tour verlengd is. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren veel onvergetelijke momenten op bijzondere locaties opgeleverd.” Ook Jan Tops, oprichter en president van de Longines Global Champions Tour, was verheugd: “Ons partnerschap met Longines is heel belangrijk geweest in het vormgeven van de Global Champions Tour tot een wereldwijde serie. We zijn dankbaar voor het vertrouwen en de commitment aan onze sport.”

Bron: Persbericht / Horses.nl