Verrassende zege voor jonge Anastasia Nielsen in GCT Grand Prix Rabat

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Verrassende zege voor jonge Anastasia Nielsen in GCT Grand Prix Rabat featured image
Anastasia Nielsen met Action Man. Foto: GCL
Door Petra Trommelen

Als enige foutloze in de barrage ging de winst in de GCT Grand Prix van Rabat – de voorlaatste etappe van de Longines Global Champions Tour 2025 – verrassend naar de pas negentienjarige Anastasia Nielsen. Met Action Man (v. Action-Breaker) noteerde zij een foutloze rit, ogenschijnlijk niet de snelste, maar wel de enige zonder fouten. De dubbel bleek een groot struikelblok voor veel combinaties; als snelste vierfouter mocht Andreas Schou de tweede plaats in ontvangst nemen, met daarachter Denis Lynch op drie.

