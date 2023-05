GP Denemarken naar Bengtsson, Eric ten Cate derde met Incredible

In Aalborg werd vandaag de GP over 1,55 m verreden. De winst ging naar de Rolf-Göran Bengtssn met de elfjarige Holsteiner Zuccero (v. VDL Zirocco Blue). Tweede was de Noorse Therese Soehol Henriksen en Santos Z (v. Spartacus TN). De derde plaats was voor Eric ten Cate met de tienjarige Incredible (v. Clinton).

Ten Cate maakte een inschattingsfout in de laatste lijn en liep daarmee 6 strafpunten op, maar dat was toch goed voor de derde prijs en bijna 10.000 euro. Alleen Bengtsson en Soehol Henriksen belven helemaal foutloos.

Verloop barrage

De eerste starters in de barrage waren de Braziliaan Ricardo Correa Reinert en de Poolse ruiter Adam Grzegorzewski. Beiden zagen twee balken vallen. Als derde kwam Bengtsson met Zuccero in de ring. De vermogende schimmel werd efficiënt door het parcours gestuurd door de Zweed, waarmee de eerste foutloze ronde in een mooie snelle tijd een feit was. Zuccero werd tot 2020 uitgebracht door Bart van der Maat, die in die periode nog stalruiter bij Bengtsson was.

Ten Cate verslikt zich in laatste lijn

Eric ten Cate mocht na Bengtsson de ring in. Incredible was een beetje opgewonden, maar ten Cate hield het hoofd koel en de bochten strak. De ruin settelde zich wel wat in het werk, maar verloor kostbare tijd met gedoe in de bochten. In een poging snel te finishen kreeg ten Cate een langsloper op de laatste oxer, wat uiteindelijk in totaal 6 strafpunten opleverde. De Noorse Therese Soehol Henriksen was de laatste starter, ook met een schimmel. Zij reed een gedegen ronde, maar haalde niet het uiterste aan snelheid uit haar paard. Met bijna twee seconden meer dan Bengtsson mocht ze op de tweede plek van het podium stappen.

Uitslag

