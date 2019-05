Grégory Whatelet’s Eldorado van het Vijverhof met pensioen

Na een zeer succesvolle carrière zal de 15-jarige Eldorado vh Vijverhof (Thunder vd Zuuthoeve x Omar) de wedstrijdring verlaten om te worden herenigd met zijn eigenaren, de familie Demartin. De hengst die goedgekeurd is bij het Belgische stamboek maakte internationaal furore onder Grégory Wathelet. Het duo was voor het laatst in de wedstrijdring te zien in maart dit jaar op het CSI2* in Bonheiden. In overleg met de eigenaren heeft Grégory Wathelet besloten dat het nu tijd is om Eldorado te laten genieten van zijn pensioen.

Edorado vh Vijverhof werd ontdekt onder het zadel van de Colombiaanse ruiter Dayro Arroyave met wie hij op de hoogste niveau acteerde met als hoogtepunt de Wereldruiterspelen van Caen in 2014. Vervolgens verhuisde de hengst naar België naar de stallen van Grégory Wathelet. De Belgisch goedgekeurde hengst had wat tijd nodig om zich aan het nieuwe systeem aan te passen, maar hervatte vervolgens zijn overwinningsreeks en bouwde een indrukwekkende staat van dienst op.

Enorme staat van dienst

Het duo pakte eerst de overwinning op de Equita Masters van Lyon, waarna ze ook nog de 5* Grand Prix van de Longines Masters van Parijs wisten te winnen.

“Weinig paarden hebben dezelfde staat van dienst als die van Eldorado. Hij tekende voor foutloze rondes in de landenwedstrijd van Aken en de Nations Cup in Calgary. Dit paard is zo belangrijk voor mij geweest… maar hij heeft zijn carrière vooral te danken aan zijn eigenaren. Als hij ergens anders was beland dan bij hen, dan zou het onwaarschijnlijk zijn geweest dat hij zo’n mooie carrière zou hebben gehad. Hier voelde ik dat hun belang minder groot was en dat men respect moet hebben voor zo’n paard. Er is geen sprake van dat hij zijn carrière eindigt door alleen nog kleinere wedstrijden te winnen na alles wat hij heeft gepresteerd. Hij verdient het om groots de deur uit te gaan en te genieten van een mooie pensionering.” sprak Grégory Wathelet.

Nieuw hoofdstuk

Voor zijn eigenaar, Daniel Demartin, is dit het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven van de ruin: “Het belangrijkste is dat het leven van Eldorado goed verloopt. We zullen hem elke dag opnieuw zien en hem elke ochtend kunnen horen. Hij zal weer een normaal paardenleven krijgen, nadat hij ons al die jaren zoveel plezier heeft gegeven met Dayro en met Grégory. We weten zeker dat deze overgang ook voor ons wennen zal zijn, aangezien we de laatste jaren zoveel gereisd hebben… maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van om Grégory op de wedstrijden te blijven aanmoedigen. We hebben vier jaar met hem doorgebracht die zeer snel voorbij gingen, als in een droom. Het is zeldzaam om zo’n persoon te ontmoeten. Ik waardeer hem zeer om zijn professionaliteit en respect voor de paarden. Zijn houding is uitzonderlijk, omdat veel ruiters op een paard als Eldorado gewoon door zouden blijven rijden. Hij zocht me echter op en zei dat hij vond dat Eldorado een beetje onder zijn niveau liep. En dat hij, gezien zijn eerdere prestaties met hem en Dayro, het beter was om hem niet langer in de sport uit te brengen. Uiteraard hopen we dat we ooit nog eens de kans krijgen om een paard van Eldorado’s kaliber te bezitten en misschien opnieuw aan Grégory te kunnen toevertrouwen.”

“We hebben voldoende weilanden waar Eldorado de komende maanden zal kunnen uitrusten. We zullen voor het komend seizoen zien of hij weer onder het zadel komt of niet, maar hij is ons verder niets meer verplicht. De tijd zal snel voorbij gaan, zoals dat gaat in deze sport op het hoogste niveau, maar ik ben ontzettend blij dat ik zoveel mensen heb ontmoet die een ware passie voor paarden hebben. Ik heb geen enkele spijt, Eldorado zal altijd een bron van motivatie voor ons zijn om iedere ochtend op te staan ​​en het is ontzettend fijn om hem weer thuis te hebben.”

