Gilles Thomas en Qalista DN zegevieren in CSI4 Grote Prijs van Maastricht

Marcel Dufour
Pedigrees by HorseTelex
Gilles Thomas en Qalista DN zegevieren in CSI4 Grote Prijs van Maastricht featured image
Gilles Thomas met Elfra van Beek Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

Maastricht – Gilles Thomas moest met Qalista DN (v.Emerald Van ‘T Ruytershof) als eerste van start van de vijf combinaties die zich hadden geplaatst voor de barrage van de Grote Prijs van Maastricht. Dat deed de Belgische topper met zoveel snelheid en scherpte dat het niet mogelijk leek om zijn tijd van 35.49 seconden nog te kloppen. Pogingen daartoe werden zeker gedaan maar in de buurt van die tijd kwam inderdaad niemand. Wel bijzonder was dat zowel Robert Murphy met Hulde G (v.Vigo d’Arsouilles) als Christian Ahlmann met Dourkhan Hero Z (v.Don’t Touch Tiji Hero) beiden 36.51 seconden lieten noteren en zodoende gedeeld tweede werden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like