Kent Farrington en Greya op kop in $1.000.000 Rolex Grand Prix Wellington

Marcel Dufour Door

De Amerikaan Kent Farrington werd van tevoren al tot de topfavorieten gerekend om de CSI5* Rolex Grand Prix van Wellington te winnen en hij maakte die verwachtingen heel knap geheel waar. In een barrage met vijf deelnemers reed Farrington de snelste foutloze rit met Greya (v.Colestus) en hengelde zodoende de hoofdprijs van $330.000 binnen. Ben Maher en Enjeu De Grisien (v.Toulon) werden op gepaste afstand van 0.73 seconden tweede gevolgd. Richard Vogel en Gangster Montdesir (v.Kannan) waren wel sneller dan de winnaar maar een springfout wierp hen terug naar de derde plaats.