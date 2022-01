Guy Williams wint hoofdrubriek Oliva, Caroline Devos ten val

De 1m45 rubriek met barrage in Oliva is zaterdag gewonnen door Guy Williams en Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude). Harrie Wiering werd elfde. Caroline Devos-Poels reed een knappe basisomloop, maar kwam lelijk ten val op de eerste hindernis van de barrage. De Belgische ruiter Jérôme Guery werd tweede met Grupo Prom Diego (v. Verdi TN).

In de barrage mochten twee Nederlandse combinaties aantreden. Harrie Wiering reed al vroeg in de wedstrijd een foutloze basisomloop met de tienjarige Gweedore Vd Groote Kamps Z (v. Glasgow vh Merelsnest). Caroline Devos-Poels reed een vlekkeloze basisronde met de elfjarige Fanatic d’Alphi (v. Ogano Sitte). Poels rijdt dit paard sinds eind 2020. De hengst verscheen pas op zijn negende voor het eerst in de internationale ring, een paar keer met echtgenoot Pieter, maar verder alleen met Caroline. Het is ook de eerste keer dat het dier verder van huis is dan Kronenberg.

Scott Brash zet de toon, Skalli haalt in

In de twaalfkoppige barrage werd de toon gezet door eerste starter Scott Brash die met Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) foutloos rondkwam in 40,15 seconden. Vierde starter was Harrie Wiering die met zijn grote schimmel een balk in de eerste combinatie kreeg. Wiering hield het verder rustig en finishte in 44,89 seconden, uiteindelijk goed voor plaats elf. Zesde starter Fanny Guerdat Skalli reed met haar grootramige merrie Jonka-A (v. Cardento) de tijd van Brash aan stukken. Het paard leek in eerste instantie wat lang boven de hindernissen te hangen, maar versnelde toen en stoof met enorme galopsprongen naar 38,16 seconden. De glorie duurde niet lang want Jérôme Guery en Grupo Prom Diego (v. Verdi TN) finishten even later in 38,03 seconden. Het werd nog drukker aan de bovenkant van het klassement met onder meer Simon Delestre die zijn handen vol had aan de ontketende KWPN-gefokte hengst I Amelusina R 51 (v. Dexter R). Hij bleef nipt achter Skalli.

Devos-Poels ten val

Caroline Devos-Poels strandde in de eerste hindernis van de barrage. Het was niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurde, maar haar relatief onervaren paard kwam niet uit op de eerste hindernis en beiden kwamen ten val. Het duurde even voordat het parcours weer vrij was, maar toen kwam echtgenoot Pieter Devos alsnog in de baan met Toupie de la Roque. Hij had een balk op de combinatie. Laatste starter Guy Williams ging er met Rouge de Ravel vol voor en dat betaalde zich uit. De Brit haalde nog dik een seconde van de tijd van Guery af: 36,85 seconden en de eerste plaats. Guery werd tweede, Skalli derde en Delestre vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl