Italië zegeviert in 5* landenwedstrijd Gijón, Nederland achtste

In de 5* landenwedstrijd van Gijón kwamen de Azzurri als beste uit de bus. De Italianen hielden Groot-Brittannië en Frankrijk op achterstand. Het Nederlandse team eindigde als achtste met Lisa Nooren, Jack Ansems, Hendrik Jan Schuttert en Michael Greeve in een landenwedstrijd waar slechts 16 van de 48 deelnemers de nul op het scorebord hielden en er maar vier dubbel foutloos waren.

Het Italiaanse team bestaande uit Filippo Marco Bologni (Sedik Milano Quilazio), Antonio Maria Garofalo (KWPN’er Conquestador), Emanuele Camili (Jakko) en Antonio Alfonso (KWPN’er Donanso) kwam uit op een totaal van zes strafpunten en pakte daarmee nipt de winst op de Britten. Het Britse team had een totaal van acht en moest in Italië hun meerdere erkennen. De Fransen noteerde net één strafpunt meer dan Groot-Brittannië en werden met negen strafpunten derde.

Team NL

Helaas kon TeamNL geen potten breken op Spaanse bodem. Lisa Nooren en VDL Groep Sabech d’Ha (v. Qredo de Paulstra) waren in de eerste ronde met 20 strafpunten het streepresultaat, maar herpakten zich subliem in de tweede manche. Slechts vier strafpunten noteerde het duo in de tweede ronde. Hendrik Jan Schuttert kwam met Expensive (v. Unaniem) de eerste manche door de finish met enkel één strafpunt voor tijd en incasseerde drie springfouten in de tweede. Jack Ansems en Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue) liet 12 strafpunten in de eerste en acht strafpunten in de tweede manche noteren. Michael Greeve en Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) zetten een knappe nul ronde neer en verscheen de tweede manche niet meer aan de start. Nederland werd achtste in de zware landenwedstrijd met Italië als de grote overwinnaar.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl