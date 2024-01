Janne-Friederike Meyer-Zimmermann’s Chaka Chaka naar Amerika

De elfjarige Holsteiner Chaka Chaka (Casall x Contender) , die onder Janne-Friederike Meyer-Zimmermann succesvol in de internationale springsport liep, is verkocht naar Amerika. De Casall-zoon kwam in 2019 onder het zadel van de Duitse Meyer-Zimmermann en was succesvol op het hoogste niveau. De Amerikaanse Samia Staehle neemt de teugels over.

Chaka Chaka kwam in 2019 onder het zadel van Janne-Friederike Meyer-Zimmermann en in augustus dat jaar sprongen ze hun eerste 1,30m parcours. Meyer-Zimmermann leidde de ruin rustig op en in 2021 sprong de Casall-zoon zijn eerste internationale 1,45m-proef. Chaka Chaka verscheen 47 keer in de ring met Meyer-Zimmermann en groeide zo door tot het 1,55m. De ruin is inmiddels aangekomen in Amerika waar de Argentijnse ruiter Guillermo Obrigado zijn pupil Samia Staehle gaat begeleiden.

”Mijn partner-in-crime Chaka Chaka heeft eind vorig jaar onze stallen verlaten,” zo schrijft Janne-Friederike Meyer-Zimmermann op instagram. ”Chaka Chaka is inmiddels veilig aangekomen in Amerika. Ik heb zoveel mooie herinneringen met zijn grote leeuwenhart. Van een talentvol jong paard tot het winnen van de Grand Prix van Balve.”

Bron: Horses.nl