Jessica Mendoza verwijst KWPN’er Footloose HX naar tweede stek in 1.45m GP Split Rock

In de 1.45m Grand Prix van de Split Rock Jumping Tour in Columbus was Jessica Mendoza de allerbeste. De amazone was in een achtkoppige barrage haar concurrenten te snel af en ging er met de hoofdprijs vandoor. Ali Wolff en de KWPN'er Footloose HX (v.Bustique) moesten in Mendoza hun meerdere erkennen en werden tweede. Harrie Smolders verscheen ook aan de start, maar een fout in het basisparcours hield hem uit de barrage.

59 combinaties deden mee aan de 2* GP van Columbus en daarvan schopten er acht het tot de barrage. De Britse Jessica Mendoza was daarin het deelnemersveld de baas. De amazone stuurde Dublin (v.Cobra) snel rond in 42.08 seconden en pakte daarmee de winst. Nayel Nasser leek met Igor van de Wittemoere (v.Cooper van de Heffinck) nog even roet in het eten te gooien. De Egyptenaar was zeer snel, finishte in 41.71, maar viel door vier strafpunten onderweg naast het podium op plek vier.

Wolff en Footloose HX zetten het tweede beste resultaat neer in de proef. Het duo reed foutloos in een tijd van 43.51 seconden en werd daarmee tweede. Michael Burnett en de Chacco-Blue-nazaat Chagrand, gefokt door Schockemöhle’s Gestüt Lewitz, mochten als derde opstellen. Harrie Smolders en Hocus Pocus de Muze (v.Tinka’s Boy) konden de nul niet op het scorebord houden in het basisparcours en stonden met 4 strafpunten op plek 17.

Bekijk hier de uitslag.

