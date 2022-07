Jochems en Kersten op podium Valkenswaard

In de 2* Grote Prijs op het gras van CSI Valkenswaard is Kevin Jochems tweede geworden met Christianus (v. Christian). De Nederlander kwam een kleine seconde later dan Michael Pender over de eindstreep. De Ier won de wedstrijd met Elektra des Premices (v. Kannan). Niels Kersten, werd dicht achter Jochems derde op Grieg S (v. Indoctro).

Voor Jochems is deze tweede plaats in hun allereerste Grote Prijs de beste prestatie tot nu toe met de negenjarige Hannoveraan Christianus, die hij sinds mei 2022 internationaal uitbrengt. Het afgelopen jaar was de hengst te zien in de Amerikaanse wedstrijden met een serie Ierse ruiters, daarvoor werd hij een paar keer internationaal gestart door Anna-Liza Makkinga.

Lammers en Van de Pol

Ook Joy Lammers reed foutloos in de barrage. Met First Boy B.B. (v. Hamlet) klasseerde ze zich als zevende. Ook Henk van de Pol mocht met B Captain Norman (v. Bolero) naar de barrage. Daar ging het niet helemaal vlekkeloos. Ze werden 16e.

Uitslag