Johnny Pals zesde in GP Opglabbeek

In Sentower Park werd zondagmiddag de Grote Prijs over 1,55 m verreden. Daarin was er een mooie zesde plaats weggelegd voor Johnny Pals en de 14-jarige merrie Zarkava Hero Z (v. Zandor). De winst ging naar de Fransman Gaspard Maksud met Ballypatrick Tiberius (v. Caligula).

Acht combinaties bereikten de barrage in België deze zondag. Daarvan wisten er vier de dubbele nul te houden. Gaspar Maksud was met 46.99 seconden veruit de snelste ruiter, vóór de Egyptenaar Ahmed Naser Elnaggar met KWPN ruin Kennedy HX (v. Vittorio). Eve Jobs reed haar Canto Bruno (v. Cantoblanco) naar 48.18 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl