Johnny Pals zesde in GP Opglabbeek

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelex
Johnny Pals zesde in GP Opglabbeek featured image
Johnny Pals met Zarkava Hero Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In Sentower Park werd zondagmiddag de Grote Prijs over 1,55 m verreden. Daarin was er een mooie zesde plaats weggelegd voor Johnny Pals en de 14-jarige merrie Zarkava Hero Z (v. Zandor). De winst ging naar de Fransman Gaspard Maksud met Ballypatrick Tiberius (v. Caligula).

Door Mirjam Hommes

Acht combinaties bereikten de barrage in België deze zondag. Daarvan wisten er vier de dubbele nul te houden. Gaspar Maksud was met 46.99 seconden veruit de snelste ruiter, vóór de Egyptenaar Ahmed Naser Elnaggar met KWPN ruin Kennedy HX (v. Vittorio). Eve Jobs reed haar Canto Bruno (v. Cantoblanco) naar 48.18 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like