GMB competitie IJsselmuiden: Anouk Vos en Isabel Starke ijzersterk van start

De GMB competitie 2026 is afgelopen vrijdag van start gegaan bij de mooie accommodatie van de Delta Ruiters in IJsselmuiden. Bij de vierjarigen was Anouk Vos goed op dreef. Met Diacocento PS (Diablue PS x Chacco Blue) won ze de rubriek. Van de jury, bestaande uit Angelique Hoorn en Henk Frederiks, kreeg ze een 9 voor techniek en vermogen en een 8 voor het gaan tussen de hindernissen.

De voshengst Diacocento PS is gefokt door Paul Schockemöhle. Vos eindigde ook op de derde plaats, met Al Pacino 2000 Z (Aganix du Seigneur x Diamant de Semilly), gefokt door Stud 2000. Zij kregen respectievelijk een 8,4 en een 8,5 voor techniek en vermogen en het gaan tussen de hindernissen. Jack Broek, die lange tijd aan de leiding stond, eindigde uiteindelijk als tweede met de schimmelhengst Son of Mattias (Mattias x Ducati van het Schuttershof), gefokt door H.J. Visscher. Zij ontvingen een 8,4 voor techniek en vermogen en 8,6 voor het gaan tussen de hindernissen.

Isabel Starke

In de rubriek voor vijf- en zesjarige paarden, die in handicap werd verreden, wist wederom één amazone de eerste en de derde prijs mee naar huis. Isabel Starke won met Cottonwood (Cero Blue TN x Savano), gefokt door Team Nijhof. Ze legde de tweede fase foutloos af in 27,41 seconden. Derde werd ze met met Urange van de Leeuwerk (Carrera VDL x Dallas VDL) gefokt door Van Nuffel uit België (0/29,30). Als tweede mocht Ester Damman-Blekkink zich opstellen met Pinot Grigio. Pino Grigio stamt af van Verdi x Heartbreaker en is gefokt door M. Rouwenhorst uit Warsnveld. Haar tijd in de tweede fase bedroeg 27,60 seconden.

Isabel Starke wint met Cottonwood (Cero Blue TN x Salvano) de 5 en 6-jarigen. Foto: GMB



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De volgende selectiewedstrijd is op zaterdag 17 oktober in Manege de Zonnebeek te Denekamp. Aanvang 10.00 uur.

Bron: Persbericht