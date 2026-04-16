Keystud zet de toon in de finale van de JL Agro Springcompetitie

In finale van de JLO Agro Springcompetitie, georganiseerd door de fokkerijstudieclubs uit Limburg, heeft Keystud van Eric en Josje Sleutels sterk gepresteerd met de kampioen, de reservekampioen en de nummer vier. De titel viel ten deel aan de driejarige Chique Blue-P Z (Chacco Blue x Baloubet du Rouet). Bij de vierjarigen leverde United Touch S de winnares.

Chique Blue-P Z kreeg de hoogste score voor zowel reflexen, techniek en vermogen. Juryleden Eric van der Vleuten en Piet Raijmakers Sr. waren zeer enthousiast over de kwaliteiten van de winnares. Nel van de Pol en Theo Meijer fokte haar uit een invloedrijke moederlijn. Grootmoeder Sea Coast Ferly sprong internationaal 1,60m. Zij is gefokt uit de wereldberoemde Narcotique de Muze II.

Top drie driejarigen

Op de tweede plaats eindigde Chacco-Lord Key SS Z (Chacco Blue x Mylord Carthago) van fokker Keystud. Charikas Z (Caribis Z x Kashmir van Schuttershof) van fokkers Wim en Resi Ottenheijm werd derde en voorkwam daarmee dat de paarden van Keystud het volledige podium in beslag namen. De vierde plaats viel ten deel aan Triominos MDB (Checkter x Arezzo VDL).

United Touch S-dochter beste vierjarigen

Wonderful Touch van het Bildeken (v. United Touch S). Foto: odD Fotografie

Van een relatief kleine groep vierjarigen wisten er drie de juryleden te overtuigen. Wonderful Touch van het Bildeken (United Touch S x Denzel van ’t Meulenhof) van Stal Eijkhof, Op den Drink en Peters, kreeg het oranje lint. De winnares heeft een imponerend en functioneel exterieur en overtuigt op alle fronten; in de galop en met techniek en vermogen. De merrie is een achterkleindochter van de invloedrijke Usha van ’t Roosakker.

Diamondbridge Z en Main Balouelle SH

Diamondbridge Z (Donthargos x Radisson) van JVL Sporthorses VOF eindigde op de tweede plaats; eveneens ene talent voor de toekomst. Main Balouelle SH (Baloubet du Rouet x Clinton I) van LN Horses leek geen moeite te hebben met hoogte en breedte en maakte de top drie compleet.

Bron: Horses.nl/Persbericht