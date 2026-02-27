Zonen van Comilfo Plus en Chacco-Blue domineren jonge hengstenrubrieken in Zangersheide

Redactie Horses.nl
Pedigrees by HorseTelex
Comilfo Plus Z (v. Comme il faut) met Christian Ahlmann Foto: Stoeterij Zangersheide
Tijdens de vierde editie van The Zangersheide International was het vanmiddag de beurt aan de jonge, goedgekeurde hengsten. Bij de 5-jarige hengsten lag de focus op foutloze rondes, terwijl bij de zes- en zevenjarige hengsten ook gestreden werd voor een plaats in het klassement. Het podium bij de zesjarigen werd volledig beheerst door Belgische ruiters, met Gilles van Hamme en Contreau van de Wareslage Z (Comilfo Plus Z x Toulon) op de eerste plaats. Bij de zevenjarigen was het Christian Ahlmann die Toemme de Regor Z (Chacco-Blue x Cento) met overtuiging naar de winst begeleidde.

