Karl Cook wint Rolex GP Rome

De Amerikaan Karl Cook snoepte zondagmiddag in de Italiaanse hoofdstad de overwinning af van Oostenrijker Max Kühner met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek). Cook vloog met Caracole de la Roque (v. Zandor) over de hindernissen en bleef ruim onder de tijd van Kühner. De Zweedse Petronella Andersson werd derde met Odina van Klapscheut (v. I am Moerhoeve's Star).

Max Kühner leek met een gewaagde ronde op Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek) de barrage te gaan winnen, net als vorig jaar. Petronella Andersson uit Zweden deed met de getalenteerde Odina van Klapscheut (v. I am Moerhoeve’s Star) een goede poging, maar kon niet aan de tijd van de Oostenrijker komen. Vorige week won het duo nog de 1m55 GP in Kronenberg. Karl Cook kon net zo kort naar de enorme Rolex combinatie draaien als Kühner en deed er in de laatste lijnen nog een schepje bovenop qua snelheid met Caracole de la Roque (v. Zandor). De Amerikaan finishte nog ruim een seconde sneller dan Kühner, een bijzonder knappe prestatie en voldoende voor de winst in de Rolex GP van Rome dit jaar. De twaalfjarige SF-merrie Caracole was tot twee jaar geleden te zien onder het zadel van Julien Epaillard en eerder dit jaar al succesvol in de VS.

Willem Greve

Willem Greve was met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) de enige Nederlandse combinatie in de Rolex GP op het Romeinse gras deze zondag, maar het duo liep tegen drie springfouten aan in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl